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Яблочный тарт: классический рецепт

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
42
Время на прочтение
2 мин
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Яблочный тарт: классический рецепт

Яблочный тарт / Фото: Credits

Яблочный пирог - это всегда хорошая идея. Открытый яблочный пирог - тарт - хорош и на дрожжевом тесте? если раскатать его тонко. Подавать его можно с мороженым.

Ингредиенты

мука
420 г
сахар
25 г
быстрорастворимые дрожжи
1 ч. л.
мелкая морская соль
1 ч. л.
теплая вода
170 мл
сливочное масло
35 г
яблоки
2 шт
растопленное сливочное масло
55 г
сахар
65

1. В чаше электрического миксера, оснащенного насадкой-крюком для теста, смешайте муку, сахар, дрожжи, соль, воду и масло на низкой скорости в течение 3 минут. Увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 4 минуты.

2. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и дайте подняться в теплом месте в течение 1 часа, пока оно не увеличится вдвое.

3. Когда тесто поднимется, застелите противень пергаментной бумагой. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в круг шириной около 30 см. Аккуратно переложите на подготовленный противень. Накройте и дайте подняться в течение 20 минут. 

4. Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 220 градусов.

5. Нарежьте яблоки тонкими слайсами. 

6. Равномерно распределите яблоки по тесту. Разверните ломтики веером, а затем перекройте веерные секции по мере необходимости, чтобы все яблоки поместились сверху, но оставив 2-3 см лишнего теста по всему диаметру.

7. Равномерно сбрызните яблоки растопленным маслом и посыпьте их сахаром.

8. Переместите в духовку и запекайте, пока край не станет темно-золотистым, а яблоки не станут мягкими, от 20 до 25 минут. Охладите не менее 20 минут перед подачей на стол.

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Дата публикации
Просмотры
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