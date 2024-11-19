Яблочный тарт татен: рецепт ароматной французской выпечки

Французский тарт татен — десерт, покоривший сердца миллионов гурманов по всему миру. Это перевернутый яблочный пирог, в котором сочные яблоки запекаются в карамели под нежной корочкой из теста.
На странице sophiebakas поделились классическим рецептом, который идеально подходит как для особых случаев, так и для уютного семейного чаепития.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука 200 г
- Несоленое сливочное масло 100 г
- Сахар 1 ст. л
- Соль 1/2 ч.л. л
- Ледяная вода 30 г
Для начинки:
- Яблоки 1 кг
- Сливочное масло комнатной температуры 75 г
- Сахар 100 г
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Тесто для тарта должно быть хрустящим, но одновременно нежным. В кухонном комбайне смешайте муку, сахар и соль. Перемешайте несколько раз, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Добавьте холодное сливочное масло кубиками и взбивайте, пока смесь не станет похожей на крошку.
- Постепенно вливайте холодную воду, взбивая, пока тесто не начнет сходиться.
- Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте его в круг толщиной примерно 4 мм.
- Переложите тесто на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник, пока готовите яблоки.
- Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте четвертинками.
- Дно формы диаметром примерно 23 см равномерно смажьте сливочным маслом.
- Посыпьте поверхность сахаром так, чтобы он покрыл дно формы.
- Выложите яблоки в форму по кругу, заполняя все промежутки.
- Сверху посыпьте яблоки 1 ст. л сахара и добавьте несколько маленьких кусочков сливочного масла.
- Поставьте форму на сильный огонь и варите 7–10 минут, пока сахар и масло не начнут карамелизоваться, образуя золотистую жидкую карамель.
- Снимите форму с огня.
- Осторожно выложите тесто сверху яблок, окутывая его края вниз, чтобы яблоки были полностью закрыты.
- Сделайте небольшое отверстие в центре теста, чтобы пар мог свободно выходить во время выпечки.
- Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180°C. Тесто должно стать золотистым и хрустящим.
- Извлеките тарт из духовки и дайте ему остыть 5 минут.
- Уложите большую тарелку поверх формы, затем осторожно переверните их вместе, чтобы достать тарт на тарелку.
- Дайте тарту остыть еще 10–15 минут перед подачей.
- К нему идеально подойдет шарик ванильного мороженого или взбитые сливки, которые подчеркивают карамельный вкус яблок.
Советы:
- Следите за процессом карамелизации во избежание пригорания. Как только карамель станет золотистой, снимайте с огня.
- Для экономии времени вы можете использовать готовое слоеное тесто.
Bon appétit!
Яблочный тарт – это вкусный десерт и вы легко удивите своих гостей изяществом французской выпечки.
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