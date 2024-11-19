Яблочный тарт татен: рецепт ароматной французской выпечки

Французский тарт татен — десерт, покоривший сердца миллионов гурманов по всему миру. Это перевернутый яблочный пирог, в котором сочные яблоки запекаются в карамели под нежной корочкой из теста.

На странице sophiebakas поделились классическим рецептом, который идеально подходит как для особых случаев, так и для уютного семейного чаепития.

Ингредиенты

Для теста:

Мука 200 г

Несоленое сливочное масло 100 г

Сахар 1 ст. л

Соль 1/2 ч.л. л

Ледяная вода 30 г

Для начинки:

Яблоки 1 кг

Сливочное масло комнатной температуры 75 г

Сахар 100 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Тесто для тарта должно быть хрустящим, но одновременно нежным. В кухонном комбайне смешайте муку, сахар и соль. Перемешайте несколько раз, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Добавьте холодное сливочное масло кубиками и взбивайте, пока смесь не станет похожей на крошку. Постепенно вливайте холодную воду, взбивая, пока тесто не начнет сходиться. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте его в круг толщиной примерно 4 мм. Переложите тесто на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник, пока готовите яблоки. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте четвертинками. Дно формы диаметром примерно 23 см равномерно смажьте сливочным маслом. Посыпьте поверхность сахаром так, чтобы он покрыл дно формы. Выложите яблоки в форму по кругу, заполняя все промежутки. Сверху посыпьте яблоки 1 ст. л сахара и добавьте несколько маленьких кусочков сливочного масла. Поставьте форму на сильный огонь и варите 7–10 минут, пока сахар и масло не начнут карамелизоваться, образуя золотистую жидкую карамель. Снимите форму с огня. Осторожно выложите тесто сверху яблок, окутывая его края вниз, чтобы яблоки были полностью закрыты. Сделайте небольшое отверстие в центре теста, чтобы пар мог свободно выходить во время выпечки. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180°C. Тесто должно стать золотистым и хрустящим. Извлеките тарт из духовки и дайте ему остыть 5 минут. Уложите большую тарелку поверх формы, затем осторожно переверните их вместе, чтобы достать тарт на тарелку. Дайте тарту остыть еще 10–15 минут перед подачей. К нему идеально подойдет шарик ванильного мороженого или взбитые сливки, которые подчеркивают карамельный вкус яблок.

Советы:

Следите за процессом карамелизации во избежание пригорания. Как только карамель станет золотистой, снимайте с огня.

Для экономии времени вы можете использовать готовое слоеное тесто.

Bon appétit!

Яблочный тарт – это вкусный десерт и вы легко удивите своих гостей изяществом французской выпечки.

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