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Яблочный тарт татен: рецепт ароматной французской выпечки

Яблочный тарт татен: рецепт ароматной французской выпечки

Яблочный тарт пап / Фото: Credits

Французский тарт татен — десерт, покоривший сердца миллионов гурманов по всему миру. Это перевернутый яблочный пирог, в котором сочные яблоки запекаются в карамели под нежной корочкой из теста.

На странице sophiebakas поделились классическим рецептом, который идеально подходит как для особых случаев, так и для уютного семейного чаепития.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука 200 г
  • Несоленое сливочное масло 100 г
  • Сахар 1 ст. л
  • Соль 1/2 ч.л. л
  • Ледяная вода 30 г

Для начинки:

  • Яблоки 1 кг
  • Сливочное масло комнатной температуры 75 г
  • Сахар 100 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Тесто для тарта должно быть хрустящим, но одновременно нежным. В кухонном комбайне смешайте муку, сахар и соль. Перемешайте несколько раз, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  3. Добавьте холодное сливочное масло кубиками и взбивайте, пока смесь не станет похожей на крошку.
  4. Постепенно вливайте холодную воду, взбивая, пока тесто не начнет сходиться.
  5. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и раскатайте его в круг толщиной примерно 4 мм.
  6. Переложите тесто на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник, пока готовите яблоки.
  7. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте четвертинками.
  8. Дно формы диаметром примерно 23 см равномерно смажьте сливочным маслом.
  9. Посыпьте поверхность сахаром так, чтобы он покрыл дно формы.
  10. Выложите яблоки в форму по кругу, заполняя все промежутки.
  11. Сверху посыпьте яблоки 1 ст. л сахара и добавьте несколько маленьких кусочков сливочного масла.
  12. Поставьте форму на сильный огонь и варите 7–10 минут, пока сахар и масло не начнут карамелизоваться, образуя золотистую жидкую карамель.
  13. Снимите форму с огня.
  14. Осторожно выложите тесто сверху яблок, окутывая его края вниз, чтобы яблоки были полностью закрыты.
  15. Сделайте небольшое отверстие в центре теста, чтобы пар мог свободно выходить во время выпечки.
  16. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180°C. Тесто должно стать золотистым и хрустящим.
  17. Извлеките тарт из духовки и дайте ему остыть 5 минут.
  18. Уложите большую тарелку поверх формы, затем осторожно переверните их вместе, чтобы достать тарт на тарелку.
  19. Дайте тарту остыть еще 10–15 минут перед подачей.
  20. К нему идеально подойдет шарик ванильного мороженого или взбитые сливки, которые подчеркивают карамельный вкус яблок.

Советы:

  • Следите за процессом карамелизации во избежание пригорания. Как только карамель станет золотистой, снимайте с огня.
  • Для экономии времени вы можете использовать готовое слоеное тесто.

Bon appétit!

Яблочный тарт – это вкусный десерт и вы легко удивите своих гостей изяществом французской выпечки.

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