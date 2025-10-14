- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Яблоки запеченные с творогом и изюмом: простой рецепт
Яблоки с творогом и изюмом, запеченные в духовке не только вкусные, но и полезные. Этот десерт понравится как детям, так и взрослым.
Готовится блюдо очень просто, самое сложное, это выбрать сердцевину с мякотью, чтобы не повредить стенки яблок.
Ингредиенты
- яблоки
- 4 шт.
- творог мягкий
- 150 г
- сахар
- 4 ст. л.
- изюм
- 25 г
Изюм залейте кипятком и оставьте на 5-10 минут, затем промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
В миску выложите творог, сахар, изюм и перемешайте до однородной массы.
Яблоки помойте, удалите с помощью ножа, сердцевину с семенами, затем аккуратно, ложкой выньте часть мякоти, чтобы образовалось углубление, дно яблока должно остаться целым.
Наполните каждое яблоко творожной массой с изюмом, слегка утрамбовывая ее внутри, выложите их на противень и налейте на дно немного воды.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Готовые яблоки выложите на блюдо.
Советы:
Творог используйте любой жирности.