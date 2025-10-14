ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Яблоки запеченные с творогом и изюмом: простой рецепт

Яблоки с творогом и изюмом, запеченные в духовке не только вкусные, но и полезные. Этот десерт понравится как детям, так и взрослым.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Яблоки запеченные с творогом и изюмом

Яблоки запеченные с творогом и изюмом / © Credits

Готовится блюдо очень просто, самое сложное, это выбрать сердцевину с мякотью, чтобы не повредить стенки яблок.

Ингредиенты

яблоки
4 шт.
творог мягкий
150 г
сахар
4 ст. л.
изюм
25 г

  1. Изюм залейте кипятком и оставьте на 5-10 минут, затем промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. В миску выложите творог, сахар, изюм и перемешайте до однородной массы.

  3. Яблоки помойте, удалите с помощью ножа, сердцевину с семенами, затем аккуратно, ложкой выньте часть мякоти, чтобы образовалось углубление, дно яблока должно остаться целым.

  4. Наполните каждое яблоко творожной массой с изюмом, слегка утрамбовывая ее внутри, выложите их на противень и налейте на дно немного воды.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Готовые яблоки выложите на блюдо.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
32
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie