Ягодный десерт "Розовый фламинго": мало калорий, много витаминов

Наступившее лето несет изобилие фруктов и ягод, которые по возможности следует употреблять в натуральном виде или готовить, избегая применения высоких температур.

Выпечка и десерты на основе свежих ягод станут легким завтраком или ужином либо прекрасным дополнением к чашечке эспрессо или ароматного чая.

"Розовый фламинго" – легкий и полезный десерт с максимальным содержанием витаминов и минимумом калорий. Его вкус и аромат натуральные и вызывают желание попробовать еще и еще, но самое главное, что это не грозит лишними килограммами.

Готовьте с удовольствием и ешьте в радость!

Ингредиенты:

200 г ягод

100 г сахарной пудры

15 г желатина

сок 0,5 лимона

Приготовление

Ягоды вымыть, очистить, пюрировать блендером до однородного состояния, добавить желатин и оставить на несколько минут для набухания, после чего ввести сахарную пудру, сок половины лимона, хорошо перемешать и нагреть на легком огне до полного растворения желатина, не доводя до кипения.

Остывшую смесь взбивать миксером на высокой скорости до тех пор, пока она не увеличится в объеме, станет гуще и светлее.

Приготовленную ягодную массу уложить в выстеленную бумагой для выпечки плоскую форму и поставить на несколько часов в холодильник.

Застывший пласт выложить, перевернув форму, на посыпанную сахарной пудрой поверхность, снять бумагу, притрусить пудрой сверху и разрезать на кусочки.

На заметку

Для приготовления десерта можно использовать землянику, клубнику, малину, смородину, вишню или ягодный микс.

Хранить ягодный десерт следует в холодильнике.

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