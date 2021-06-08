Ягодный десерт "Розовый фламинго": мало калорий, много витаминов

Наступившее лето несет изобилие фруктов и ягод, которые по возможности следует употреблять в натуральном виде или готовить, избегая применения высоких температур.
Выпечка и десерты на основе свежих ягод станут легким завтраком или ужином либо прекрасным дополнением к чашечке эспрессо или ароматного чая.
"Розовый фламинго" – легкий и полезный десерт с максимальным содержанием витаминов и минимумом калорий. Его вкус и аромат натуральные и вызывают желание попробовать еще и еще, но самое главное, что это не грозит лишними килограммами.
Готовьте с удовольствием и ешьте в радость!
Ингредиенты:
- 200 г ягод
- 100 г сахарной пудры
- 15 г желатина
- сок 0,5 лимона
Приготовление
Ягоды вымыть, очистить, пюрировать блендером до однородного состояния, добавить желатин и оставить на несколько минут для набухания, после чего ввести сахарную пудру, сок половины лимона, хорошо перемешать и нагреть на легком огне до полного растворения желатина, не доводя до кипения.
Остывшую смесь взбивать миксером на высокой скорости до тех пор, пока она не увеличится в объеме, станет гуще и светлее.
Приготовленную ягодную массу уложить в выстеленную бумагой для выпечки плоскую форму и поставить на несколько часов в холодильник.
Застывший пласт выложить, перевернув форму, на посыпанную сахарной пудрой поверхность, снять бумагу, притрусить пудрой сверху и разрезать на кусочки.
На заметку
Для приготовления десерта можно использовать землянику, клубнику, малину, смородину, вишню или ягодный микс.
Хранить ягодный десерт следует в холодильнике.
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