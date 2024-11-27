Ягодный смузи: рецепт напитка, укрепляющего иммунитет

Если вы хотите укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи, повысить уровень энергии и чувствовать себя на все 100%, попробуйте приготовить этот чрезвычайно полезный ягодный смузи, который станет вашим любимым напитком.

Смузи – отличный витаминный напиток, который сочетает в себе лучшее от природы: антиоксиданты, микроэлементы и суперфуд. На странице lotushealthtips поведали, как его просто приготовить.

Ингредиенты Ягодная смесь (свежая или замороженная) 1 стакан Гранатовый сок 1/2 стакана Греческий йогурт 1/2 стакана Мед 1 ч. л Семена чиа 1 ст. л Шпинат (свежий) 1 чашка

Приготовление:

Предварительно замочите семена чиа (хотя бы на 10–15 минут) в небольшом количестве воды. В чашу блендера положите ягоды, добавьте гранатовый сок и греческий йогурт. Положите в чашу замоченные семена чиа и свежий шпинат, добавьте мед. Для охлаждающего эффекта добавьте несколько кубиков льда. Взбивайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной и нежной по текстуре. Перелейте смузи в стакан, добавьте несколько ягод и украсьте сверху семенами чиа.

Советы:

Если хотите сделать напиток еще более полезным, можно добавить к нему немного имбиря или куркумы.

Для более насыщенного вкуса используйте замороженные ягоды – они создадут кремовую текстуру.

Добавляйте другие любимые фрукты или суперфуды, такие как спирулина или миндальное молоко.

Этот ягодный смузи – идеальный выбор для завтрака или перекуса. Он заряжает энергией, помогает держать себя в форме и поддерживает ваш иммунитет. Всего несколько минут на приготовление и ваш организм получит все, что нужно для красоты, здоровья и хорошего настроения.

Приятного аппетита!

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