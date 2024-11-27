Ягодный смузи: рецепт напитка, укрепляющего иммунитет

Если вы хотите укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи, повысить уровень энергии и чувствовать себя на все 100%, попробуйте приготовить этот чрезвычайно полезный ягодный смузи, который станет вашим любимым напитком.
Смузи – отличный витаминный напиток, который сочетает в себе лучшее от природы: антиоксиданты, микроэлементы и суперфуд. На странице lotushealthtips поведали, как его просто приготовить.
Ингредиенты
- Ягодная смесь (свежая или замороженная)
- 1 стакан
- Гранатовый сок
- 1/2 стакана
- Греческий йогурт
- 1/2 стакана
- Мед
- 1 ч. л
- Семена чиа
- 1 ст. л
- Шпинат (свежий)
- 1 чашка
Приготовление:
- Предварительно замочите семена чиа (хотя бы на 10–15 минут) в небольшом количестве воды.
- В чашу блендера положите ягоды, добавьте гранатовый сок и греческий йогурт.
- Положите в чашу замоченные семена чиа и свежий шпинат, добавьте мед.
- Для охлаждающего эффекта добавьте несколько кубиков льда.
- Взбивайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной и нежной по текстуре.
- Перелейте смузи в стакан, добавьте несколько ягод и украсьте сверху семенами чиа.
Советы:
- Если хотите сделать напиток еще более полезным, можно добавить к нему немного имбиря или куркумы.
- Для более насыщенного вкуса используйте замороженные ягоды – они создадут кремовую текстуру.
- Добавляйте другие любимые фрукты или суперфуды, такие как спирулина или миндальное молоко.
Этот ягодный смузи – идеальный выбор для завтрака или перекуса. Он заряжает энергией, помогает держать себя в форме и поддерживает ваш иммунитет. Всего несколько минут на приготовление и ваш организм получит все, что нужно для красоты, здоровья и хорошего настроения.
Приятного аппетита!
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