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Ягодный смузи: рецепт напитка, укрепляющего иммунитет

Ягодный смузи: рецепт напитка, укрепляющего иммунитет

Ягодный смузи: рецепт иммунного напитка / Фото: Credits

Если вы хотите укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи, повысить уровень энергии и чувствовать себя на все 100%, попробуйте приготовить этот чрезвычайно полезный ягодный смузи, который станет вашим любимым напитком.

Смузи – отличный витаминный напиток, который сочетает в себе лучшее от природы: антиоксиданты, микроэлементы и суперфуд. На странице lotushealthtips поведали, как его просто приготовить.

Ингредиенты

Ягодная смесь (свежая или замороженная)
1 стакан
Гранатовый сок
1/2 стакана
Греческий йогурт
1/2 стакана
Мед
1 ч. л
Семена чиа
1 ст. л
Шпинат (свежий)
1 чашка

Приготовление:

  1. Предварительно замочите семена чиа (хотя бы на 10–15 минут) в небольшом количестве воды.
  2. В чашу блендера положите ягоды, добавьте гранатовый сок и греческий йогурт.
  3. Положите в чашу замоченные семена чиа и свежий шпинат, добавьте мед.
  4. Для охлаждающего эффекта добавьте несколько кубиков льда.
  5. Взбивайте все ингредиенты в блендере, пока смесь не станет однородной и нежной по текстуре.
  6. Перелейте смузи в стакан, добавьте несколько ягод и украсьте сверху семенами чиа.

Советы:

  • Если хотите сделать напиток еще более полезным, можно добавить к нему немного имбиря или куркумы.
  • Для более насыщенного вкуса используйте замороженные ягоды – они создадут кремовую текстуру.
  • Добавляйте другие любимые фрукты или суперфуды, такие как спирулина или миндальное молоко.

Этот ягодный смузи – идеальный выбор для завтрака или перекуса. Он заряжает энергией, помогает держать себя в форме и поддерживает ваш иммунитет. Всего несколько минут на приготовление и ваш организм получит все, что нужно для красоты, здоровья и хорошего настроения.

Приятного аппетита!

Недавно мы писали о том, как приготовить полезный мятно-яблочный чай.

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