Ягодный торт: рецепт элегантного десерта, который украсит любой праздник

Ягодный торт / © Credits

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На странице Baked by Laora рассказали о невероятно нежном десерте, рецепт которого стоит сохранить в свою кулинарную копилку.

Ингредиенты

Ингредиенты для бисквита

Яйца 8 шт.

Сахар 160 г

Мука 190 г

Разрыхлитель 1 ч. л

Растопленное сливочное масло ½ стакана

Ингредиенты для ягодного компота

Замороженные ягоды (клубника, малина, черника и т.д.) 400 г

Сахар 3 ст. л

Лимонный сок 1 ст. л

Кукурузный крахмал 1 ч. л

Вода 2 ст. л

Ингредиенты для кремовой начинки с ягодами

Ягодный компот 2 ст. л

Маскарпоне 250 г

Крем-сыр 400 г

Сахарная пудра 35 г

Ингредиенты для масляного крема

Сливочное масло комнатной температуры 500 г

Сахарная пудра 400 г

Ванильный экстракт 1 ст. л

Ягоды для украшения

Черника 250 г

Клубника 500 г

Малина 300 г

Приготовление

Приготовление бисквита

Взбивайте яйца с сахаром на высокой скорости примерно 7-8 мин — масса должна значительно увеличиться в объеме. В отдельной миске смешайте несколько ложек взбитой массы с маслом или растительным, а затем осторожно введите эту смесь обратно в тесто. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто, чтобы не потерять его легкость. Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на две формы: одну заполните на ⅓, другую — на ⅔. Выпекайте 25-30 мин, затем остудите на решетке.

Приготовление ягодного компота

В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите 15 мин до загустения. Дайте компоту полностью остыть.

Приготовление кремовой начинки с ягодами

Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Начинка должна быть стабильной, но мягкой.

Приготовление масляного крема

Взбивайте масло 3-4 мин до пышности. Добавьте пудру и ваниль, взбивайте еще 7-8 мин до белоснежного крема.

Сборка торта

Разрежьте большой бисквит горизонтально, чтобы получить три слоя в целом. Выложите первый слой, нанесите по кругу масляный крем, в центр — половину ягодного компота и половину кремовой начинки. Накройте вторым слоем, повторите. Завершите третьим коржом, обмажьте весь торт масляным кремом, охладите в холодильнике 5 мин. Украсьте ягодами на свой вкус — особенно эффектно смотрится сочетание красных, синих и розовых цветов.

Ягодный торт — это десерт, который дарит праздник не только вкусовым рецепторам, но и глазам. Благодаря легкому бисквиту, нежному крему и свежим ягодам этот торт станет звездой любого праздничного стола — от девичника до годовщины. И хотя он выглядит как произведение искусства, процесс приготовления под силу даже тем, кто только начинает свой путь в мире выпечки.

Приятного аппетита!

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