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Ягодный торт: рецепт элегантного десерта, который украсит любой праздник
С наступлением теплого времени года появляется множество вкусных и сочных ягод, которые прекрасно сочетаются с нежными кремами, ароматной выпечкой и легкими муссами. Один из самых элегантных способов использовать ягоды — это приготовить изящный ягодный торт.
На странице Baked by Laora рассказали о невероятно нежном десерте, рецепт которого стоит сохранить в свою кулинарную копилку.
Ингредиенты
Ингредиенты для бисквита
Яйца 8 шт.
Сахар 160 г
Мука 190 г
Разрыхлитель 1 ч. л
Растопленное сливочное масло ½ стакана
Ингредиенты для ягодного компота
Замороженные ягоды (клубника, малина, черника и т.д.) 400 г
Сахар 3 ст. л
Лимонный сок 1 ст. л
Кукурузный крахмал 1 ч. л
Вода 2 ст. л
Ингредиенты для кремовой начинки с ягодами
Ягодный компот 2 ст. л
Маскарпоне 250 г
Крем-сыр 400 г
Сахарная пудра 35 г
Ингредиенты для масляного крема
Сливочное масло комнатной температуры 500 г
Сахарная пудра 400 г
Ванильный экстракт 1 ст. л
Ягоды для украшения
Черника 250 г
Клубника 500 г
Малина 300 г
Приготовление
Приготовление бисквита
Взбивайте яйца с сахаром на высокой скорости примерно 7-8 мин — масса должна значительно увеличиться в объеме.
В отдельной миске смешайте несколько ложек взбитой массы с маслом или растительным, а затем осторожно введите эту смесь обратно в тесто.
Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто, чтобы не потерять его легкость.
Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на две формы: одну заполните на ⅓, другую — на ⅔.
Выпекайте 25-30 мин, затем остудите на решетке.
Приготовление ягодного компота
В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите 15 мин до загустения.
Дайте компоту полностью остыть.
Приготовление кремовой начинки с ягодами
Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Начинка должна быть стабильной, но мягкой.
Приготовление масляного крема
Взбивайте масло 3-4 мин до пышности.
Добавьте пудру и ваниль, взбивайте еще 7-8 мин до белоснежного крема.
Сборка торта
Разрежьте большой бисквит горизонтально, чтобы получить три слоя в целом.
Выложите первый слой, нанесите по кругу масляный крем, в центр — половину ягодного компота и половину кремовой начинки.
Накройте вторым слоем, повторите.
Завершите третьим коржом, обмажьте весь торт масляным кремом, охладите в холодильнике 5 мин.
Украсьте ягодами на свой вкус — особенно эффектно смотрится сочетание красных, синих и розовых цветов.
Ягодный торт — это десерт, который дарит праздник не только вкусовым рецепторам, но и глазам. Благодаря легкому бисквиту, нежному крему и свежим ягодам этот торт станет звездой любого праздничного стола — от девичника до годовщины. И хотя он выглядит как произведение искусства, процесс приготовления под силу даже тем, кто только начинает свой путь в мире выпечки.
Приятного аппетита!