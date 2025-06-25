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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Ягодный торт: рецепт элегантного десерта, который украсит любой праздник

С наступлением теплого времени года появляется множество вкусных и сочных ягод, которые прекрасно сочетаются с нежными кремами, ароматной выпечкой и легкими муссами. Один из самых элегантных способов использовать ягоды — это приготовить изящный ягодный торт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ягодный торт

Ягодный торт / © Credits

На странице Baked by Laora рассказали о невероятно нежном десерте, рецепт которого стоит сохранить в свою кулинарную копилку.

Ингредиенты

Ингредиенты для бисквита

  • Яйца 8 шт.

  • Сахар 160 г

  • Мука 190 г

  • Разрыхлитель 1 ч. л

  • Растопленное сливочное масло ½ стакана

Ингредиенты для ягодного компота

  • Замороженные ягоды (клубника, малина, черника и т.д.) 400 г

  • Сахар 3 ст. л

  • Лимонный сок 1 ст. л

  • Кукурузный крахмал 1 ч. л

  • Вода 2 ст. л

Ингредиенты для кремовой начинки с ягодами

  • Ягодный компот 2 ст. л

  • Маскарпоне 250 г

  • Крем-сыр 400 г

  • Сахарная пудра 35 г

Ингредиенты для масляного крема

  • Сливочное масло комнатной температуры 500 г

  • Сахарная пудра 400 г

  • Ванильный экстракт 1 ст. л

Ягоды для украшения

  • Черника 250 г

  • Клубника 500 г

  • Малина 300 г

Приготовление

Приготовление бисквита

  1. Взбивайте яйца с сахаром на высокой скорости примерно 7-8 мин — масса должна значительно увеличиться в объеме.

  2. В отдельной миске смешайте несколько ложек взбитой массы с маслом или растительным, а затем осторожно введите эту смесь обратно в тесто.

  3. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто, чтобы не потерять его легкость.

  4. Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на две формы: одну заполните на ⅓, другую — на ⅔.

  5. Выпекайте 25-30 мин, затем остудите на решетке.

Приготовление ягодного компота

  1. В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты.

  2. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите 15 мин до загустения.

  3. Дайте компоту полностью остыть.

Приготовление кремовой начинки с ягодами

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Начинка должна быть стабильной, но мягкой.

Приготовление масляного крема

  1. Взбивайте масло 3-4 мин до пышности.

  2. Добавьте пудру и ваниль, взбивайте еще 7-8 мин до белоснежного крема.

Сборка торта

  1. Разрежьте большой бисквит горизонтально, чтобы получить три слоя в целом.

  2. Выложите первый слой, нанесите по кругу масляный крем, в центр — половину ягодного компота и половину кремовой начинки.

  3. Накройте вторым слоем, повторите.

  4. Завершите третьим коржом, обмажьте весь торт масляным кремом, охладите в холодильнике 5 мин.

  5. Украсьте ягодами на свой вкус — особенно эффектно смотрится сочетание красных, синих и розовых цветов.

Ягодный торт — это десерт, который дарит праздник не только вкусовым рецепторам, но и глазам. Благодаря легкому бисквиту, нежному крему и свежим ягодам этот торт станет звездой любого праздничного стола — от девичника до годовщины. И хотя он выглядит как произведение искусства, процесс приготовления под силу даже тем, кто только начинает свой путь в мире выпечки.

Приятного аппетита!

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