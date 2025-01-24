Яичница с ветчиной, сыром в перце: рецепт красивого завтрака

Яичница – это универсальное блюдо, которое многие готовят на завтрак.

Удивите свою семью оригинальным, сытным блюдом яичницей, приготовленной в сладком перце с ветчиной, сыром, помидорами и зеленью.

Ингредиенты перец болгарский 2 шт. ветчина 50 г яйца куриные 4 шт. сыр твердый 70 г помидоры 1 шт. перец черный молотый соль зелень (петрушка, укроп)

Перец болгарский помойте, разрежьте пополам и удалите перегородки с семенами. Сыр твердый натрите на среднюю терку и разделите на две части. Помидор и ветчину нарежьте на небольшие кубики. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите. В миску выложите одну часть твердого сыра, ветчину, помидор, поперчите, посолите и перемешайте. Массу разложите в половинки перцев. Сверху в каждый перец вбейте по одному яйцу, посолите, посыпьте твердым сыром и зеленью. Выложите в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

Ветчину можно заменить, на любую колбасу.

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