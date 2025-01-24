Яичница с ветчиной, сыром в перце: рецепт красивого завтрака

Яичница – это универсальное блюдо, которое многие готовят на завтрак.
Удивите свою семью оригинальным, сытным блюдом яичницей, приготовленной в сладком перце с ветчиной, сыром, помидорами и зеленью.
Ингредиенты
- перец болгарский
- 2 шт.
- ветчина
- 50 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр твердый
- 70 г
- помидоры
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- зелень (петрушка, укроп)
- Перец болгарский помойте, разрежьте пополам и удалите перегородки с семенами.
- Сыр твердый натрите на среднюю терку и разделите на две части.
- Помидор и ветчину нарежьте на небольшие кубики.
- Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
- В миску выложите одну часть твердого сыра, ветчину, помидор, поперчите, посолите и перемешайте.
- Массу разложите в половинки перцев.
- Сверху в каждый перец вбейте по одному яйцу, посолите, посыпьте твердым сыром и зеленью.
- Выложите в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Советы:
- Ветчину можно заменить, на любую колбасу.
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