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Яичница с ветчиной, сыром в перце: рецепт красивого завтрака

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
213 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
38
Время на прочтение
1 мин
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Яичница с ветчиной, сыром в перце: рецепт красивого завтрака

Яичница с ветчиной, сыром в перце / Фото: Credits

Яичница – это универсальное блюдо, которое многие готовят на завтрак.

Удивите свою семью оригинальным, сытным блюдом яичницей, приготовленной в сладком перце с ветчиной, сыром, помидорами и зеленью.

Ингредиенты

перец болгарский
2 шт.
ветчина
50 г
яйца куриные
4 шт.
сыр твердый
70 г
помидоры
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)
  1. Перец болгарский помойте, разрежьте пополам и удалите перегородки с семенами.
  2. Сыр твердый натрите на среднюю терку и разделите на две части.
  3. Помидор и ветчину нарежьте на небольшие кубики.
  4. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
  5. В миску выложите одну часть твердого сыра, ветчину, помидор, поперчите, посолите и перемешайте.
  6. Массу разложите в половинки перцев.
  7. Сверху в каждый перец вбейте по одному яйцу, посолите, посыпьте твердым сыром и зеленью. 
  8. Выложите в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Ветчину можно заменить, на любую колбасу.

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