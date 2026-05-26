Яичница с томатами, шпинатом и сыром — рецепт идеального завтрака
Это простое блюдо, которое быстро и легко готовится в одной сковороде и имеет эффектный вид.
Рецепт со страницы iramsfoodstory — это пример современного домашнего бранча, где минимум усилий превращается в максимальный результат. Во время приготовления овощи становятся сочной основой, яйца — белковым центром блюда, а сыр и специи добавляют глубины вкуса.
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- помидоры черри (половинки)
- ½ стакана
- крупные халапеньо (без семян)
- 1-2 шт.
- молодой шпинат
- ½ стакана
- соль
-
- перец
-
- чесночная приправа
- ½ ч. л.
- копчёная паприка
- 1 ч. л
- смесь твердых сыров
- ½ стакана
- любимая приправа
-
- свежая петрушка
-
Приготовление
Сначала растопите сливочное масло на среднем огне.
Добавьте помидоры черри и халапеньо, обжаривайте 2-3 мин, пока они не станут мягче и не начнут выделять сок.
Далее добавьте шпинат и готовьте до легкого увядания.
Отдельно смешайте специи и посыпьте половиной смеси овощи.
Хорошо перемешайте.
Уменьшите огонь до средне-слабого.
Сделайте в овощной массе четыре углубления и разбейте в каждое по яйцу.
Посыпьте все тертым сыром и добавьте оставшиеся специи сверху.
Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, пока яйца не дойдут до желаемой текстуры.
Снимите с огня и завершите блюдо: щепоткой любимой приправы и свежей петрушкой.
Яичница с томатами, шпинатом и яйцами — пример того, как обычные ингредиенты могут превратиться в маленький кулинарный ритуал. Блюдо простое, но многослойное, в нем есть острота, нежность, кремовая текстура и яркий аромат специй.