Яичница с томатами, шпинатом и сыром tiktok.com/@iramsfoodstory

Рецепт со страницы iramsfoodstory — это пример современного домашнего бранча, где минимум усилий превращается в максимальный результат. Во время приготовления овощи становятся сочной основой, яйца — белковым центром блюда, а сыр и специи добавляют глубины вкуса.

Ингредиенты яйца 4 шт. сливочное масло 2 ст. л. помидоры черри (половинки) ½ стакана крупные халапеньо (без семян) 1-2 шт. молодой шпинат ½ стакана соль перец чесночная приправа ½ ч. л. копчёная паприка 1 ч. л смесь твердых сыров ½ стакана любимая приправа свежая петрушка

Приготовление

Сначала растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте помидоры черри и халапеньо, обжаривайте 2-3 мин, пока они не станут мягче и не начнут выделять сок. Далее добавьте шпинат и готовьте до легкого увядания. Отдельно смешайте специи и посыпьте половиной смеси овощи. Хорошо перемешайте. Уменьшите огонь до средне-слабого. Сделайте в овощной массе четыре углубления и разбейте в каждое по яйцу. Посыпьте все тертым сыром и добавьте оставшиеся специи сверху. Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, пока яйца не дойдут до желаемой текстуры. Снимите с огня и завершите блюдо: щепоткой любимой приправы и свежей петрушкой.

Яичница с томатами, шпинатом и яйцами — пример того, как обычные ингредиенты могут превратиться в маленький кулинарный ритуал. Блюдо простое, но многослойное, в нем есть острота, нежность, кремовая текстура и яркий аромат специй.

