Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Яичница с томатами, шпинатом и сыром — рецепт идеального завтрака

Это простое блюдо, которое быстро и легко готовится в одной сковороде и имеет эффектный вид.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Яичница с томатами, шпинатом и сыром tiktok.com/@iramsfoodstory

Рецепт со страницы iramsfoodstory — это пример современного домашнего бранча, где минимум усилий превращается в максимальный результат. Во время приготовления овощи становятся сочной основой, яйца — белковым центром блюда, а сыр и специи добавляют глубины вкуса.

Ингредиенты

яйца
4 шт.
сливочное масло
2 ст. л.
помидоры черри (половинки)
½ стакана
крупные халапеньо (без семян)
1-2 шт.
молодой шпинат
½ стакана
соль
перец
чесночная приправа
½ ч. л.
копчёная паприка
1 ч. л
смесь твердых сыров
½ стакана
любимая приправа
свежая петрушка
Приготовление

  1. Сначала растопите сливочное масло на среднем огне.

  2. Добавьте помидоры черри и халапеньо, обжаривайте 2-3 мин, пока они не станут мягче и не начнут выделять сок.

  3. Далее добавьте шпинат и готовьте до легкого увядания.

  4. Отдельно смешайте специи и посыпьте половиной смеси овощи.

  5. Хорошо перемешайте.

  6. Уменьшите огонь до средне-слабого.

  7. Сделайте в овощной массе четыре углубления и разбейте в каждое по яйцу.

  8. Посыпьте все тертым сыром и добавьте оставшиеся специи сверху.

  9. Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, пока яйца не дойдут до желаемой текстуры.

  10. Снимите с огня и завершите блюдо: щепоткой любимой приправы и свежей петрушкой.

Яичница с томатами, шпинатом и яйцами — пример того, как обычные ингредиенты могут превратиться в маленький кулинарный ритуал. Блюдо простое, но многослойное, в нем есть острота, нежность, кремовая текстура и яркий аромат специй.

