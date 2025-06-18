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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Яично – шпинатный паштет: рецепт полезной закуски

Приготовьте со шпинатом полезный и нежный паштет, который  отлично подойдет для завтрака, праздничного стола или заполните им половинки вареных яиц.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Яично – шпинатный паштет

Яично – шпинатный паштет / © Credits

Вам понадобятся шпинат, яйца, лук репчатый, чеснок и сливочное масло.

Ингредиенты

шпинат свежий
100 г
яйца
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
масло сливочное
40 г
перец черный молотый
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.

  2. У шпината удалите стебли, листочки промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.

  4. На сковороде разогрейте 20 грамм сливочного масла и обжарьте шпинат на среднем огне две минуты, выложите на тарелку, затем в эту же сковороду добавьте остальное сливочное масло и обжарьте лук и чеснок до слегка золотистого цвета.

  5. В блендер выложите яйца, шпинат, обжаренный лук с чесноком, перец черный молотый, соль и пробейте все ингредиенты до однородной консистенции.

Советы:

По желанию можно добавить несколько перьев зеленого лука.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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