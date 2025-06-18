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Яично – шпинатный паштет: рецепт полезной закуски
Приготовьте со шпинатом полезный и нежный паштет, который отлично подойдет для завтрака, праздничного стола или заполните им половинки вареных яиц.
Вам понадобятся шпинат, яйца, лук репчатый, чеснок и сливочное масло.
Ингредиенты
- шпинат свежий
- 100 г
- яйца
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- масло сливочное
- 40 г
- перец черный молотый
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- соль
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Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
У шпината удалите стебли, листочки промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.
На сковороде разогрейте 20 грамм сливочного масла и обжарьте шпинат на среднем огне две минуты, выложите на тарелку, затем в эту же сковороду добавьте остальное сливочное масло и обжарьте лук и чеснок до слегка золотистого цвета.
В блендер выложите яйца, шпинат, обжаренный лук с чесноком, перец черный молотый, соль и пробейте все ингредиенты до однородной консистенции.
Советы:
По желанию можно добавить несколько перьев зеленого лука.