Яичные блинчики с красной рыбой и огурцом: рецепт эффектной закуски

Оригинальная красивая закуска, которую вы приготовите за несколько минут.

Испеките яичные блинчики, и подайте их в виде рулетиков с нежным творожным сыром, красной рыбой и свежим огурцом.

Ингредиенты лосось слабосоленый 150 г яйца куриные 4 шт. сыр творожный 120 г свежий огурец 1 шт. карри 0,5 ч. л. соль растительное масло зелень петрушки

В миску вбейте яйца, добавьте карри, соль и взбейте венчиком. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом и обжарьте четыре блинчика на среднем огне по две минуты с каждой стороны. Остудите. Огурцы нарежьте овощечисткой на полоски и обсушите их слегка бумажным полотенцем. Рыбу красную также нарежьте на полоски. Блины наложите друг на друга внахлест, чтобы получился как квадрат. Смажьте творожным сыром, затем чередуя, выкладывайте на блины полоску рыбы, полоску огурцов. Сверните плотно в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час. Нарежьте на рулетики и украсьте зеленью.

Советы:

Сыр творожный заранее достаньте из холодильника.

Красную рыбу используйте любую.

Рулет можно приготовить заранее, а затем только нарезать на рулетики.

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