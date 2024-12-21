Яичные блинчики с красной рыбой и огурцом: рецепт эффектной закуски

Оригинальная красивая закуска, которую вы приготовите за несколько минут.
Испеките яичные блинчики, и подайте их в виде рулетиков с нежным творожным сыром, красной рыбой и свежим огурцом.
Ингредиенты
- лосось слабосоленый
- 150 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр творожный
- 120 г
- свежий огурец
- 1 шт.
- карри
- 0,5 ч. л.
- соль
- растительное масло
- зелень петрушки
- В миску вбейте яйца, добавьте карри, соль и взбейте венчиком.
- Разогретую сковороду смажьте растительным маслом и обжарьте четыре блинчика на среднем огне по две минуты с каждой стороны. Остудите.
- Огурцы нарежьте овощечисткой на полоски и обсушите их слегка бумажным полотенцем. Рыбу красную также нарежьте на полоски.
- Блины наложите друг на друга внахлест, чтобы получился как квадрат. Смажьте творожным сыром, затем чередуя, выкладывайте на блины полоску рыбы, полоску огурцов. Сверните плотно в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час. Нарежьте на рулетики и украсьте зеленью.
Советы:
- Сыр творожный заранее достаньте из холодильника.
- Красную рыбу используйте любую.
- Рулет можно приготовить заранее, а затем только нарезать на рулетики.
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