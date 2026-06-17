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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Яичные блинчики с начинкой: рецепт пикантной закуски

Это простая закуска, которая идеально дополнит любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Яичные блинчики с начинкой

Яичные блинчики с начинкой / © Credits

Пикантная начинка из твердого сыра с зеленью, чесноком отлично сочетается с нежными яичными блинчиками.

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 3 шт;

  • сметана — 1 ст л;

  • крахмал кукурузный — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для начинки:

  • сыр твердый — 180 гр;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • зелень петрушки;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на мелкой терке.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. В миску выложите сыр, чеснок, зелень, поперчите, посолите и перемешайте.

  5. Яйца, сметану, крахмал взбейте венчиком до однородной массы, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  6. Разогрейте сковороду, смажьте слегка растительным маслом, вылейте часть яичной смеси тонким слоем и обжарьте с двух сторон, как обычный блин, также обжарьте остальные блины.

  7. Остудите.

  8. На яичный блин выложите часть сырной начинки, распределите ее лопаткой по всему блинчику и сверните в рулет, таким образом, приготовьте рулеты из оставшихся блинов и начинки.

Разрежьте рулеты наискосок и подайте к столу.

Советы:

  • Сметану можно заменить на майонез.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
97
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