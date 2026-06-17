- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Яичные блинчики с начинкой: рецепт пикантной закуски
Это простая закуска, которая идеально дополнит любой праздничный стол.
Пикантная начинка из твердого сыра с зеленью, чесноком отлично сочетается с нежными яичными блинчиками.
Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
сметана — 1 ст л;
крахмал кукурузный — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для начинки:
сыр твердый — 180 гр;
чеснок — 2 зубчика;
зелень петрушки;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Сыр натрите на мелкой терке.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миску выложите сыр, чеснок, зелень, поперчите, посолите и перемешайте.
Яйца, сметану, крахмал взбейте венчиком до однородной массы, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Разогрейте сковороду, смажьте слегка растительным маслом, вылейте часть яичной смеси тонким слоем и обжарьте с двух сторон, как обычный блин, также обжарьте остальные блины.
Остудите.
На яичный блин выложите часть сырной начинки, распределите ее лопаткой по всему блинчику и сверните в рулет, таким образом, приготовьте рулеты из оставшихся блинов и начинки.
Разрежьте рулеты наискосок и подайте к столу.
Советы:
Сметану можно заменить на майонез.