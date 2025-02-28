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Яичный блинчик с овощами и сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
191 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
469
Время на прочтение
1 мин
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Яичный блинчик с овощами и сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Яичный блинчик с овощами и сыром / Фото: Getty Images

Блюдо получается сочным, сытным и напоминает одновременно и омлет и пиццу.

Блинчик с помидором, зеленью и сыром готов будет за 10 минут.

Ингредиенты

яйца
2 шт.
молоко
70 мл
мука пшеничная
20 г
сыр твердый
30 г
помидор
0,5 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (лук, укроп)
  1. Сыр натрите на крупную терку.
  2. Зелень промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  3. Помидор нарежьте на кубики.
  4. Взбейте яйца с солью, черным молотым перцем, молоком и мукой до однородной массы. Добавьте помидор, зелень и перемешайте.
  5. На разогретую сковороду с растительным маслом вылейте яичное тесто.
  6. Жарьте блинчик на среднем огне 1-2 минуты, затем переверните на другую сторону. Выложите сыр на половину блина, накройте начинку второй половиной, закройте крышкой и жарьте еще две минуты.

Советы:

  • Овощи добавляйте по своему вкусу.

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