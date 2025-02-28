Яичный блинчик с овощами и сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Блюдо получается сочным, сытным и напоминает одновременно и омлет и пиццу.

Блинчик с помидором, зеленью и сыром готов будет за 10 минут.

Ингредиенты яйца 2 шт. молоко 70 мл мука пшеничная 20 г сыр твердый 30 г помидор 0,5 шт. перец черный молотый соль растительное масло зелень (лук, укроп)

Сыр натрите на крупную терку. Зелень промойте и обсушите бумажным полотенцем. Помидор нарежьте на кубики. Взбейте яйца с солью, черным молотым перцем, молоком и мукой до однородной массы. Добавьте помидор, зелень и перемешайте. На разогретую сковороду с растительным маслом вылейте яичное тесто. Жарьте блинчик на среднем огне 1-2 минуты, затем переверните на другую сторону. Выложите сыр на половину блина, накройте начинку второй половиной, закройте крышкой и жарьте еще две минуты.

Советы:

Овощи добавляйте по своему вкусу.

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