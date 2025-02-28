Яичный блинчик с овощами и сыром: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Блюдо получается сочным, сытным и напоминает одновременно и омлет и пиццу.
Блинчик с помидором, зеленью и сыром готов будет за 10 минут.
Ингредиенты
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 70 мл
- мука пшеничная
- 20 г
- сыр твердый
- 30 г
- помидор
- 0,5 шт.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень (лук, укроп)
- Сыр натрите на крупную терку.
- Зелень промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Помидор нарежьте на кубики.
- Взбейте яйца с солью, черным молотым перцем, молоком и мукой до однородной массы. Добавьте помидор, зелень и перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом вылейте яичное тесто.
- Жарьте блинчик на среднем огне 1-2 минуты, затем переверните на другую сторону. Выложите сыр на половину блина, накройте начинку второй половиной, закройте крышкой и жарьте еще две минуты.
Советы:
- Овощи добавляйте по своему вкусу.
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