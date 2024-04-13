Яичный паштет с грецкими орехами: рецепт отличной холодной закуски

Отличная холодная закуска, которая подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. С приготовлением этого блюда справится даже тот, кто не умеет готовить.
Паштет готовится из вареного яйца, обжаренного лука, грецкого ореха и чеснока. Такая закуска будет красиво выглядеть на столе, если выложить ее на ломтики хлеба с помощью кулинарного шприца.
Ингредиенты:
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- орехи грецкие(очищенные)
- 50 г
- лук репчатый
- 250 г
- сливочное масло
- 30 г
- растительное масло
- 30 г
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
Яйца отварите вкрутую. Очистите и охладите.
Лук репчатый очистите, помойте. Нарежьте кубиками. В сковороду выложите растительное и сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
Грецкие орехи очистите от скорлупы и перегородок.
Поместите в чашу блендера нарезанные яйца, обжаренный лук, ядра грецкого ореха, измельченные зубчики чеснока, перец и соль. Измельчите содержимое блендера до однородной массы. Готовый паштет выложите из блендера и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
- Яичный паштет можно использовать в качестве начинки для тарталеток, намазки для бутербродов.
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