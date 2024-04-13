Яичный паштет с грецкими орехами: рецепт отличной холодной закуски

Отличная холодная закуска, которая подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. С приготовлением этого блюда справится даже тот, кто не умеет готовить.

Паштет готовится из вареного яйца, обжаренного лука, грецкого ореха и чеснока. Такая закуска будет красиво выглядеть на столе, если выложить ее на ломтики хлеба с помощью кулинарного шприца.

Ингредиенты:

Ингредиенты яйца 4 шт. орехи грецкие(очищенные) 50 г лук репчатый 250 г сливочное масло 30 г растительное масло 30 г чеснок 2 зубчика соль 0,5 ч. л. перец черный молотый

Яйца отварите вкрутую. Очистите и охладите.

Лук репчатый очистите, помойте. Нарежьте кубиками. В сковороду выложите растительное и сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

Грецкие орехи очистите от скорлупы и перегородок.

Поместите в чашу блендера нарезанные яйца, обжаренный лук, ядра грецкого ореха, измельченные зубчики чеснока, перец и соль. Измельчите содержимое блендера до однородной массы. Готовый паштет выложите из блендера и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

Яичный паштет можно использовать в качестве начинки для тарталеток, намазки для бутербродов.

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