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Яичный паштет с грецкими орехами: рецепт отличной холодной закуски

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
168 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
98
Время на прочтение
1 мин
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Яичный паштет с грецкими орехами: рецепт отличной холодной закуски

Яичный паштет с грецкими орехами / Фото: Credits

Отличная холодная закуска, которая подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. С приготовлением этого блюда справится даже тот, кто не умеет готовить.

Паштет готовится  из вареного яйца, обжаренного лука, грецкого ореха и чеснока. Такая закуска будет красиво выглядеть на столе, если выложить ее на ломтики хлеба с помощью кулинарного шприца.

Ингредиенты:

Ингредиенты

яйца
4 шт.
орехи грецкие(очищенные)
50 г
лук репчатый
250 г
сливочное масло
30 г
растительное масло
30 г
чеснок
2 зубчика
соль
0,5 ч. л.
перец черный молотый

Яйца отварите вкрутую. Очистите и охладите.

Лук репчатый очистите, помойте. Нарежьте кубиками. В сковороду выложите растительное и сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

Грецкие орехи очистите от скорлупы и перегородок.

Поместите в чашу блендера нарезанные яйца, обжаренный лук, ядра грецкого ореха, измельченные зубчики чеснока, перец и соль. Измельчите содержимое блендера до однородной массы. Готовый паштет выложите из блендера и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Яичный паштет можно использовать в качестве начинки для тарталеток, намазки для бутербродов.

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