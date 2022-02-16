Яичный рулет "Мозаика": оригинальная идея для закуски

Даже обычный омлет можно превратить в произведение искусства, если отнестись к процессу творчески.
Яичный рулет – это вкусно, полезно и красиво. Несколько видов не подвергающихся длительной термической обработке овощей гарантируют получение широкого спектра витаминов, а оригинальная подача не оставит равнодушными даже привередливых детей.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 150 г сметаны
- 100 г твердого сыра
- 1 плавленый сырок
- 1 стручок болгарского перца
- 0,5 банки консервированной кукурузы
- 3 стебля зеленого лука
- соль
Приготовление
Яйца взбить со сметаной и солью до пышного состояния, вылить массу на застеленный промасленной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком противень, равномерно притрусить отцеженной кукурузой, мелкорубленым зеленым луком и нарезанным маленькими кубиками болгарским перцем и запекать 10-15 минут при 180°С.
Поверх горячего яичного пласта равномерно распределить натертый твердый и плавленый сыр и аккуратно скрутить в рулет.
Остывший рулет выдержать 1 час в холодильнике и разрезать на порционные куски.
На заметку
Болгарский перец выбирайте мясистый и яркого красного цвета. Можно же взять по половине стручка красного, желтого и зеленого цвета.
В качестве начинки хорошо подойдут ветчина, плотные мясистые помидоры, отварная морковь, лук-порей, консервированный горошек, оливки, любая зелень.
Если хотите дополнительно ароматизировать рулет, используйте любые сухие приправы: молотые перцы, базилик, орегано, розмарин, кориандр, паприку, итальянские или прованские травы и т. д.
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