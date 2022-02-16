Яичный рулет "Мозаика": оригинальная идея для закуски

Даже обычный омлет можно превратить в произведение искусства, если отнестись к процессу творчески.

Яичный рулет – это вкусно, полезно и красиво. Несколько видов не подвергающихся длительной термической обработке овощей гарантируют получение широкого спектра витаминов, а оригинальная подача не оставит равнодушными даже привередливых детей.

Ингредиенты:

6 яиц

150 г сметаны

100 г твердого сыра

1 плавленый сырок

1 стручок болгарского перца

0,5 банки консервированной кукурузы

3 стебля зеленого лука

соль

Приготовление

Яйца взбить со сметаной и солью до пышного состояния, вылить массу на застеленный промасленной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком противень, равномерно притрусить отцеженной кукурузой, мелкорубленым зеленым луком и нарезанным маленькими кубиками болгарским перцем и запекать 10-15 минут при 180°С.

Поверх горячего яичного пласта равномерно распределить натертый твердый и плавленый сыр и аккуратно скрутить в рулет.

Остывший рулет выдержать 1 час в холодильнике и разрезать на порционные куски.

На заметку

Болгарский перец выбирайте мясистый и яркого красного цвета. Можно же взять по половине стручка красного, желтого и зеленого цвета.

В качестве начинки хорошо подойдут ветчина, плотные мясистые помидоры, отварная морковь, лук-порей, консервированный горошек, оливки, любая зелень.

Если хотите дополнительно ароматизировать рулет, используйте любые сухие приправы: молотые перцы, базилик, орегано, розмарин, кориандр, паприку, итальянские или прованские травы и т. д.

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