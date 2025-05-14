Яичный сэндвич: интересный рецепт вкусного завтрака / © Associated Press

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Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сочетать легкость, пользу и утонченный вкус. Он не только быстр в приготовлении, но и очень аппетитный. Идеальный вариант для завтрака дома, в дорогу или даже для неспешного бранча с подругой. Рецептом приготовления идеального яичного сэндвича поделились на странице samura_cooking.

Ингредиенты Белый или цельнозерновой хлеб 4 ломтики Отварные куриные яйца 2шт. Мелко нарезанная свежая зелень (петрушка, укроп или зеленый лук) 1 ст. л Соль Черный перец Майонез (или греческий йогурт) 1ч. л

Приготовление

Срежьте с каждого ломтика хлеба корочку. Отваренные яйца разделите на желтки и белки. Желтки разомните вилкой до однородной крошки. Белки нарежьте очень мелко — можно даже натереть на терке, чтобы текстура была более нежной. В небольшой миске смешайте желтки, белки, зелень, соль и специи. Для более насыщенного вкуса можно добавить майонеза или натурального йогурта — смесь получится мягкой и легко будет намазываться. На один ломтик хлеба выложите яичную смесь. Распределите ее равномерно, но не прижимайте слишком сильно — нежность этого сэндвича именно в воздушности. Накройте вторым ломтиком хлеба.

Совет:

Выбирайте хлеб с плотной текстурой — так сэндвич будет держать форму и не размокнет.

Идеи подачи

Подавайте на деревянной доске, украсив зеленым луком или микрозелением.

Разрежьте сэндвич по диагонали — получите два стильных треугольника

Добавьте чашку кофе или зеленого чая и получите полноценный инстаграммный завтрак.

Этот яичный сэндвич — идеальное сочетание вкуса, питательности и изысканности. Он может стать вашим любимым завтраком в дни, когда хочется чего-нибудь быстрого, но не банального. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свою изюминку и наслаждайтесь каждым утром как праздником.

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