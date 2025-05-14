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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
2 мин

Яичный сэндвич: интересный рецепт вкусного завтрака

Если вы мечтаете об идеальном утре, начните его со вкусного, питательного и простого в приготовлении пикантного яичного сэндвича, буквально тающего во рту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Яичный сэндвич: интересный рецепт вкусного завтрака

Яичный сэндвич: интересный рецепт вкусного завтрака / © Associated Press

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сочетать легкость, пользу и утонченный вкус. Он не только быстр в приготовлении, но и очень аппетитный. Идеальный вариант для завтрака дома, в дорогу или даже для неспешного бранча с подругой. Рецептом приготовления идеального яичного сэндвича поделились на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Белый или цельнозерновой хлеб
4 ломтики
Отварные куриные яйца
2шт.
Мелко нарезанная свежая зелень (петрушка, укроп или зеленый лук)
1 ст. л
Соль
Черный перец
Майонез (или греческий йогурт)
1ч. л

Приготовление

  1. Срежьте с каждого ломтика хлеба корочку.

  2. Отваренные яйца разделите на желтки и белки. Желтки разомните вилкой до однородной крошки. Белки нарежьте очень мелко — можно даже натереть на терке, чтобы текстура была более нежной.

  3. В небольшой миске смешайте желтки, белки, зелень, соль и специи.

  4. Для более насыщенного вкуса можно добавить майонеза или натурального йогурта — смесь получится мягкой и легко будет намазываться.

  5. На один ломтик хлеба выложите яичную смесь. Распределите ее равномерно, но не прижимайте слишком сильно — нежность этого сэндвича именно в воздушности. Накройте вторым ломтиком хлеба.

Совет:

  • Выбирайте хлеб с плотной текстурой — так сэндвич будет держать форму и не размокнет.

Идеи подачи

  • Подавайте на деревянной доске, украсив зеленым луком или микрозелением.

  • Разрежьте сэндвич по диагонали — получите два стильных треугольника

  • Добавьте чашку кофе или зеленого чая и получите полноценный инстаграммный завтрак.

Этот яичный сэндвич — идеальное сочетание вкуса, питательности и изысканности. Он может стать вашим любимым завтраком в дни, когда хочется чего-нибудь быстрого, но не банального. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свою изюминку и наслаждайтесь каждым утром как праздником.

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