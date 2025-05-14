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Яичный сэндвич: интересный рецепт вкусного завтрака
Если вы мечтаете об идеальном утре, начните его со вкусного, питательного и простого в приготовлении пикантного яичного сэндвича, буквально тающего во рту.
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сочетать легкость, пользу и утонченный вкус. Он не только быстр в приготовлении, но и очень аппетитный. Идеальный вариант для завтрака дома, в дорогу или даже для неспешного бранча с подругой. Рецептом приготовления идеального яичного сэндвича поделились на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Белый или цельнозерновой хлеб
- 4 ломтики
- Отварные куриные яйца
- 2шт.
- Мелко нарезанная свежая зелень (петрушка, укроп или зеленый лук)
- 1 ст. л
- Соль
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- Черный перец
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- Майонез (или греческий йогурт)
- 1ч. л
Приготовление
Срежьте с каждого ломтика хлеба корочку.
Отваренные яйца разделите на желтки и белки. Желтки разомните вилкой до однородной крошки. Белки нарежьте очень мелко — можно даже натереть на терке, чтобы текстура была более нежной.
В небольшой миске смешайте желтки, белки, зелень, соль и специи.
Для более насыщенного вкуса можно добавить майонеза или натурального йогурта — смесь получится мягкой и легко будет намазываться.
На один ломтик хлеба выложите яичную смесь. Распределите ее равномерно, но не прижимайте слишком сильно — нежность этого сэндвича именно в воздушности. Накройте вторым ломтиком хлеба.
Совет:
Выбирайте хлеб с плотной текстурой — так сэндвич будет держать форму и не размокнет.
Идеи подачи
Подавайте на деревянной доске, украсив зеленым луком или микрозелением.
Разрежьте сэндвич по диагонали — получите два стильных треугольника
Добавьте чашку кофе или зеленого чая и получите полноценный инстаграммный завтрак.
Этот яичный сэндвич — идеальное сочетание вкуса, питательности и изысканности. Он может стать вашим любимым завтраком в дни, когда хочется чего-нибудь быстрого, но не банального. Пробуйте, экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте свою изюминку и наслаждайтесь каждым утром как праздником.