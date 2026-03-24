Рецепты
Як приготовить постные банановые вафли

Приготовьте на завтрак мягкую, воздушную выпечку с ароматной корицей и ванилью.

Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
298 ккал
банановые вафли в вафельнице

Постные банановые вафли в вафельнице / © Credits

Это отличная альтернатива классическим вафлям, особенное для тех, кто соблюдает пост или просто следит за своим питанием. Подайте с фруктами, ягодами или медом.

Ингредиенты

бананы (очищенные)
130 г
молоко кокосовое
150 мл
мука пшеничная
200 г
сахар
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
корица
0,5 ч. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
сок лимона
1 ч. л.
растительное масло
15 мл.+(для смазывания панелей)
соль
щепотка

  1. Бананы очистите от кожуры, разломайте на кусочки и выложите в чашу блендера, сбрызните лимонным соком, влейте теплое кокосовое молоко, растительное масло, сахар и взбейте до однородной массы.

  2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар, корицу, соль и перемешайте лопаткой (тесто должно получиться, как густая сметана).

  3. Электро вафельницу, предварительно разогрейте, смажьте растительным маслом и выпекайте вафли 3-4 минуты до золотистого цвета.

Советы:

  • Если тесто получилось густое, добавьте молоко, если жидкое, всыпьте немного муки.

  • Молоко используйте любое: соевое, овсяное, а если не соблюдаете пост, то обычное.

