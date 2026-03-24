Як приготовить постные банановые вафли
Приготовьте на завтрак мягкую, воздушную выпечку с ароматной корицей и ванилью.
Это отличная альтернатива классическим вафлям, особенное для тех, кто соблюдает пост или просто следит за своим питанием. Подайте с фруктами, ягодами или медом.
Ингредиенты
- бананы (очищенные)
- 130 г
- молоко кокосовое
- 150 мл
- мука пшеничная
- 200 г
- сахар
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- корица
- 0,5 ч. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сок лимона
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 15 мл.+(для смазывания панелей)
- соль
- щепотка
Бананы очистите от кожуры, разломайте на кусочки и выложите в чашу блендера, сбрызните лимонным соком, влейте теплое кокосовое молоко, растительное масло, сахар и взбейте до однородной массы.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар, корицу, соль и перемешайте лопаткой (тесто должно получиться, как густая сметана).
Электро вафельницу, предварительно разогрейте, смажьте растительным маслом и выпекайте вафли 3-4 минуты до золотистого цвета.
Советы:
Если тесто получилось густое, добавьте молоко, если жидкое, всыпьте немного муки.
Молоко используйте любое: соевое, овсяное, а если не соблюдаете пост, то обычное.