Якисоба с курицей: интересный рецепт азиатской кухни / © Credits

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Кулинар Eric Lahuerta на своей странице показал, как приготовить вариант с курицей — сытный, ароматный и удивительно вкусный обед или ужин, который можно легко создать на собственной кухне.

Якисоба (буквально переводится как «жареная гречневая лапша») — это блюдо из японской уличной кухни, которое готовится на открытой сковороде или плоской жаровне. Его основа — жареная пшеничная лапша (несмотря на название, гречку в ней обычно не используют), овощи и соус, придающий блюду особый вкус — кисло-сладкий с легкой пикантностью. Самые популярные варианты — с курицей, свининой или креветками.

Ингредиенты

Основные компоненты

Лапша якисоба 200 г

Средняя луковица 1 шт.

Морковь 1 шт.

Свежие грибы (шампиньоны или шиитаке) 100 г

Пекинская капуста ½ кочана

Куриное бедро без кости и кожи 300 г

Оливковое масло

Соль

Перец

Яйца 1-2 шт.

Для соуса

Кетчуп 3 ст. л

Вустерский соус 1 ст. л

Соевый соус 6 ст. л

Устричный соус 2 ст. л

Приготовление

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке. Обычно ее варят 3–5 мин в подсоленной воде. Затем слейте воду, промойте холодной водой, чтобы остановить приготовление и отложить. На большой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте нарезанное куриное мясо до золотистой корочки, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте 5–7 мин, периодически помешивая. Пересыпьте в тарелку. В той же сковороде добавьте немного масла и обжарьте нарезанные лук, морковь, грибы и капусту. Готовьте на сильном огне 3–5 мин, чтобы овощи остались слегка хрустящими. Поверните курицу в сковороду, добавьте сваренную лапшу и влейте приготовленный заранее соус. Хорошо перемешайте, чтобы лапша равномерно покрылась соусом и впитала аромат всех ингредиентов. Выложите якисоба на тарелку, сверху положите жареное яйцо или половинку вареного. По желанию украсьте зеленым луком, кунжутом или нори.

Советы:

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Готовьте быстро: сковорода должна быть хорошо разогрета, а продукты нарезаны заранее. Это позволит сохранить текстуру овощей и сочность мяса.

Не переваривайте лапшу, чтобы она не превратилась в кашу после жарки.

Баланс соуса — основа блюда. Он должен быть не очень соленым и с легкой сладостью. Можно немного варьировать количество соусов по собственному вкусу.

Якисоба с курицей — это отличный способ разнообразить домашнее меню и устроить настоящий азиатский ужин, не выходя из дома. Сытное, ароматное, с нотками умами и хрустящими овощами — это блюдо станет любимым для всей семьи. И что самое приятное — приготовление займет всего 30 мин.