Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала, как приготовить это легендарное блюдо, которое сочетает постную гречку, нежную картошку и аромат жареного лука.

Для многих хозяек это рецепт, который напоминает детство, а для молодых кулинаров — отличная возможность почувствовать тепло домашней кухни.

Ингредиенты

Для теста

Вода 100 мл

Молоко 25 мл

Сахар 15 г

Дрожжи 12-13 г

Яйцо 1 шт.

Мука 280 г

Соль 5 г

Масло 35 мл

Для начинки

Гречневая крупа 150 г

Вода 150 мл

Лук 300 г

Масло 80 мл

Смалец 100 г

Картофель 1 кг

Лук 50 г

Соль

Черный молотый перец

Приготовление

Теплую воду и молоко соедините с дрожжами и сахаром, чтобы активировать будущую рыхлую структуру теста. Добавьте яйцо, перемешайте и всыпьте муку. Вымешивайте 3 мин. Далее вливаем масло, добавляем соль и вымешиваем еще 5 мин. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1,5 часа, пока тесто не подойдет. Картофель отвариваем до пюреобразной консистенции. Гречку промываем и варим 5 мин, после чего оставляем охлаждаться. Жарим лук со смальцем до золотистой корочки. Смешиваем пюре, гречку и зажарку, добавляем соль и перец. Важно дать начинке немного остыть перед выкладыванием на тесто. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, выкладываем начинку и защипываем края. Перекладываем в форму, равномерно расправляем, прокалываем вилкой и смазываем поверхность. Выпекаем при 180°C около 1 часа, пока пирог не станет золотистым и аппетитным.

Готовый пирог охлаждаем, нарезаем и подаем к борщу, холодцу или просто обжариваем до румяной корочки и смакуем со сметаной. Его аромат и текстура подарят ощущение домашнего уюта и тепла.

Яворовский пирог — классика украинской кухни, которая объединяет семью за столом и греет сердце. Благодаря этому рецепту даже новичок в кулинарии сможет приготовить это блюдо. Рыхлое тесто, ароматная гречка и картофельная нежность делают каждый кусочек настоящим праздником.