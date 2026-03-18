Яворовский пирог — рецепт украинской выпечки

Яворовский пирог — это не просто блюдо, а целая история семейного вкуса. Его традиционно подают к борщу, холодцу или просто обжаривают до румяной корочки и смакуют со сметаной.

Станислава Бондаренко
Яворовский пирог instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала, как приготовить это легендарное блюдо, которое сочетает постную гречку, нежную картошку и аромат жареного лука.

Для многих хозяек это рецепт, который напоминает детство, а для молодых кулинаров — отличная возможность почувствовать тепло домашней кухни.

Ингредиенты

Для теста

  • Вода 100 мл

  • Молоко 25 мл

  • Сахар 15 г

  • Дрожжи 12-13 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Мука 280 г

  • Соль 5 г

  • Масло 35 мл

Для начинки

  • Гречневая крупа 150 г

  • Вода 150 мл

  • Лук 300 г

  • Масло 80 мл

  • Смалец 100 г

  • Картофель 1 кг

  • Лук 50 г

  • Соль

  • Черный молотый перец

Приготовление

  1. Теплую воду и молоко соедините с дрожжами и сахаром, чтобы активировать будущую рыхлую структуру теста.

  2. Добавьте яйцо, перемешайте и всыпьте муку.

  3. Вымешивайте 3 мин.

  4. Далее вливаем масло, добавляем соль и вымешиваем еще 5 мин.

  5. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1,5 часа, пока тесто не подойдет.

  6. Картофель отвариваем до пюреобразной консистенции.

  7. Гречку промываем и варим 5 мин, после чего оставляем охлаждаться.

  8. Жарим лук со смальцем до золотистой корочки.

  9. Смешиваем пюре, гречку и зажарку, добавляем соль и перец. Важно дать начинке немного остыть перед выкладыванием на тесто.

  10. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, выкладываем начинку и защипываем края.

  11. Перекладываем в форму, равномерно расправляем, прокалываем вилкой и смазываем поверхность.

  12. Выпекаем при 180°C около 1 часа, пока пирог не станет золотистым и аппетитным.

Готовый пирог охлаждаем, нарезаем и подаем к борщу, холодцу или просто обжариваем до румяной корочки и смакуем со сметаной. Его аромат и текстура подарят ощущение домашнего уюта и тепла.

Яворовский пирог — классика украинской кухни, которая объединяет семью за столом и греет сердце. Благодаря этому рецепту даже новичок в кулинарии сможет приготовить это блюдо. Рыхлое тесто, ароматная гречка и картофельная нежность делают каждый кусочек настоящим праздником.

