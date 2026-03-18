Яворовский пирог — рецепт украинской выпечки
Яворовский пирог — это не просто блюдо, а целая история семейного вкуса. Его традиционно подают к борщу, холодцу или просто обжаривают до румяной корочки и смакуют со сметаной.
Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала, как приготовить это легендарное блюдо, которое сочетает постную гречку, нежную картошку и аромат жареного лука.
Для многих хозяек это рецепт, который напоминает детство, а для молодых кулинаров — отличная возможность почувствовать тепло домашней кухни.
Ингредиенты
Для теста
Вода 100 мл
Молоко 25 мл
Сахар 15 г
Дрожжи 12-13 г
Яйцо 1 шт.
Мука 280 г
Соль 5 г
Масло 35 мл
Для начинки
Гречневая крупа 150 г
Вода 150 мл
Лук 300 г
Масло 80 мл
Смалец 100 г
Картофель 1 кг
Лук 50 г
Соль
Черный молотый перец
Приготовление
Теплую воду и молоко соедините с дрожжами и сахаром, чтобы активировать будущую рыхлую структуру теста.
Добавьте яйцо, перемешайте и всыпьте муку.
Вымешивайте 3 мин.
Далее вливаем масло, добавляем соль и вымешиваем еще 5 мин.
Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1,5 часа, пока тесто не подойдет.
Картофель отвариваем до пюреобразной консистенции.
Гречку промываем и варим 5 мин, после чего оставляем охлаждаться.
Жарим лук со смальцем до золотистой корочки.
Смешиваем пюре, гречку и зажарку, добавляем соль и перец. Важно дать начинке немного остыть перед выкладыванием на тесто.
Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, выкладываем начинку и защипываем края.
Перекладываем в форму, равномерно расправляем, прокалываем вилкой и смазываем поверхность.
Выпекаем при 180°C около 1 часа, пока пирог не станет золотистым и аппетитным.
Готовый пирог охлаждаем, нарезаем и подаем к борщу, холодцу или просто обжариваем до румяной корочки и смакуем со сметаной. Его аромат и текстура подарят ощущение домашнего уюта и тепла.
Яворовский пирог — классика украинской кухни, которая объединяет семью за столом и греет сердце. Благодаря этому рецепту даже новичок в кулинарии сможет приготовить это блюдо. Рыхлое тесто, ароматная гречка и картофельная нежность делают каждый кусочек настоящим праздником.