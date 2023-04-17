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Яйца, фаршированные авокадо: что делать, если вы не доели крашенки

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Яйца, фаршированные авокадо: что делать, если вы не доели крашенки

Фото: Credits

Если после праздников у вас осталось много вареных яиц, которые никто не ест, приготовьте из них оригинальную закуску. Иногда интересная закуска запоминается гостям больше, чем трудоемкое основное блюдо.

Приготовьте фаршированные авокадо яйца - гарантируем, что вы будете подавать эту закуску на каждой вечеринке, которую вы устраиваете, отныне и навсегда.

Ингредиенты:

  • яйца - 10 шт. 
  • авокадо - 1 шт.
  • лимонный сок - 1 столовая ложка 
  • майонез - 2 столовые ложки
  • дижонская горчица - 1 столовая ложка
  • острый соус соуса (по желанию) - 1 чайная ложка
  • соль и свежемолотый черный перец
  • зеленый лук - 2 столовые ложки

Приготовление

Вареные яйца очистите и разрежьте вдоль пополам. Удалите желтки и поместите их в небольшую миску.

Переложите авокадо в миску с желтками и добавьте лимонный сок, майонез, горчицу и острый соус (если используете). Разомните смесь вилкой до однородности. Добавить соль и перец по вкусу.

Выложите смесь ложкой на половинки яичных белков и украсьте каждую несколькими зубчиками зеленого лука. Яйца можно подавать сразу или хранить до суток в холодильнике в герметичном контейнере.

Совет

  • Если вы готовите заранее, добавьте зеленый лук непосредственно перед подачей на стол.

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Дата публикации
Просмотры
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