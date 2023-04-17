Яйца, фаршированные авокадо: что делать, если вы не доели крашенки

Если после праздников у вас осталось много вареных яиц, которые никто не ест, приготовьте из них оригинальную закуску. Иногда интересная закуска запоминается гостям больше, чем трудоемкое основное блюдо.
Приготовьте фаршированные авокадо яйца - гарантируем, что вы будете подавать эту закуску на каждой вечеринке, которую вы устраиваете, отныне и навсегда.
Ингредиенты:
- яйца - 10 шт.
- авокадо - 1 шт.
- лимонный сок - 1 столовая ложка
- майонез - 2 столовые ложки
- дижонская горчица - 1 столовая ложка
- острый соус соуса (по желанию) - 1 чайная ложка
- соль и свежемолотый черный перец
- зеленый лук - 2 столовые ложки
Приготовление
Вареные яйца очистите и разрежьте вдоль пополам. Удалите желтки и поместите их в небольшую миску.
Переложите авокадо в миску с желтками и добавьте лимонный сок, майонез, горчицу и острый соус (если используете). Разомните смесь вилкой до однородности. Добавить соль и перец по вкусу.
Выложите смесь ложкой на половинки яичных белков и украсьте каждую несколькими зубчиками зеленого лука. Яйца можно подавать сразу или хранить до суток в холодильнике в герметичном контейнере.
Совет
- Если вы готовите заранее, добавьте зеленый лук непосредственно перед подачей на стол.
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