Яйца, фаршированные авокадо: что делать, если вы не доели крашенки

Если после праздников у вас осталось много вареных яиц, которые никто не ест, приготовьте из них оригинальную закуску. Иногда интересная закуска запоминается гостям больше, чем трудоемкое основное блюдо.

Приготовьте фаршированные авокадо яйца - гарантируем, что вы будете подавать эту закуску на каждой вечеринке, которую вы устраиваете, отныне и навсегда.

Ингредиенты:

яйца - 10 шт.

авокадо - 1 шт.

лимонный сок - 1 столовая ложка

майонез - 2 столовые ложки

дижонская горчица - 1 столовая ложка

острый соус соуса (по желанию) - 1 чайная ложка

соль и свежемолотый черный перец

зеленый лук - 2 столовые ложки

Приготовление

Вареные яйца очистите и разрежьте вдоль пополам. Удалите желтки и поместите их в небольшую миску.

Переложите авокадо в миску с желтками и добавьте лимонный сок, майонез, горчицу и острый соус (если используете). Разомните смесь вилкой до однородности. Добавить соль и перец по вкусу.

Выложите смесь ложкой на половинки яичных белков и украсьте каждую несколькими зубчиками зеленого лука. Яйца можно подавать сразу или хранить до суток в холодильнике в герметичном контейнере.

Совет

Если вы готовите заранее, добавьте зеленый лук непосредственно перед подачей на стол.

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