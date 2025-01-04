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Яйца, фаршированные креветками: рецепт эффектной закуски

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
247 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
161
Время на прочтение
1 мин
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Яйца, фаршированные креветками: рецепт эффектной закуски

Яйца фаршированные креветками / Фото: Credits

Если вы хотите удивить и порадовать своих гостей, приготовьте красивую и аппетитную закуску с морепродуктами.

Вам понадобятся яйца, креветки, выбирайте только качественные, чеснок, майонез и специи. Подайте закуску на красивом блюде и украсьте зеленью.

Ингредиенты

креветки отварные очищенные
150 г
яйца куриные
5 шт.
чеснок
1 зубчик
майонез
1 ст. л.
перец черный молотый
зелень (укроп, петрушка)
соль
  1. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите, разрежьте на половинки и аккуратно отделите желтки от белков.
  2. Креветки разморозьте заранее в холодильнике, десять штук оставьте целыми, а остальные мелко нарежьте.
  3. Чеснок очистите и натрите на мелкую терку.
  4. В миске соедините желтки, чеснок, перец черный молотый, соль, майонез, креветки и перемешайте. Наполните белки начинкой, креветку наколите на шпажку и вставьте в яйцо. Украсьте зеленью.

Советы:

  • Пожеланию закуску можно украсить вместо зелени свежим огурцом.

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