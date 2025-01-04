Яйца, фаршированные креветками: рецепт эффектной закуски

Если вы хотите удивить и порадовать своих гостей, приготовьте красивую и аппетитную закуску с морепродуктами.
Вам понадобятся яйца, креветки, выбирайте только качественные, чеснок, майонез и специи. Подайте закуску на красивом блюде и украсьте зеленью.
Ингредиенты
- креветки отварные очищенные
- 150 г
- яйца куриные
- 5 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- майонез
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- зелень (укроп, петрушка)
- соль
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите, разрежьте на половинки и аккуратно отделите желтки от белков.
- Креветки разморозьте заранее в холодильнике, десять штук оставьте целыми, а остальные мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и натрите на мелкую терку.
- В миске соедините желтки, чеснок, перец черный молотый, соль, майонез, креветки и перемешайте. Наполните белки начинкой, креветку наколите на шпажку и вставьте в яйцо. Украсьте зеленью.
Советы:
- Пожеланию закуску можно украсить вместо зелени свежим огурцом.
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