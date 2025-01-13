Яйца, фаршированные шпротами: рецепт эффектной закуски

Яйца фаршированные шпротами – это универсальная холодная закуска, которая станет украшением любого застолья.
Блюдо готовится несложно. Получается вкусным, а целые шпроты на фаршированных яйцах придадут закуске оригинальный вид.
Ингредиенты
- яйца куриные
- 5 шт.
- шпроты
- 1 баночка
- майонез
- 1 ст. л.
- горчица дижонская
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- зеленый лук
- зелень укропа
- соль
- Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите, аккуратно разрежьте вдоль на две половинки и извлеките желтки.
- Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
- Шпроты достаньте из банки. Если они крупные, разрежьте их на половинки и оставьте с хвостиками десять штук для украшения. У остальной рыбки отрежьте хвостики, выложите их к желткам, добавьте майонез, горчицу, перец черный молотый, соль и разомните хорошо вилкой. Выложите зеленый лук и перемешайте.
- Белки наполните начинкой, без верха. Переложите оставшуюся начинку в кондитерский мешок и выдавите рисунком начинку на каждое яйцо. Вставьте рыбку с хвостиком в яйцо, слегка придавливая, и украсьте зеленью укропа.
Советы:
- Начинку можно перебить блендером.
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