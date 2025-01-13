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Яйца, фаршированные шпротами: рецепт эффектной закуски

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
202 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
475
Время на прочтение
1 мин
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Яйца, фаршированные шпротами: рецепт эффектной закуски

Яйца фаршированные шпротами / Фото: Credits

Яйца фаршированные шпротами – это универсальная холодная закуска, которая станет украшением любого застолья.

Блюдо готовится несложно. Получается вкусным, а целые шпроты на фаршированных яйцах придадут закуске оригинальный вид.

Ингредиенты

яйца куриные
5 шт.
шпроты
1 баночка
майонез
1 ст. л.
горчица дижонская
1 ч. л.
перец черный молотый
зеленый лук
зелень укропа
соль
  1. Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите, аккуратно разрежьте вдоль на две половинки и извлеките желтки. 
  2. Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
  3. Шпроты достаньте из банки. Если они крупные, разрежьте их на половинки и оставьте с хвостиками десять штук для украшения. У остальной рыбки отрежьте хвостики, выложите их к желткам, добавьте майонез, горчицу, перец черный молотый, соль и разомните хорошо вилкой. Выложите зеленый лук и перемешайте. 
  4. Белки наполните начинкой, без верха. Переложите оставшуюся начинку в кондитерский мешок и выдавите рисунком начинку на каждое яйцо. Вставьте  рыбку с хвостиком в яйцо, слегка  придавливая, и украсьте зеленью укропа.

Советы:

  • Начинку можно перебить блендером.

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