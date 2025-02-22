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Яйца, фаршированные жареным луком, орехами и сыром: рецепт необычной закуски

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
234 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
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Яйца, фаршированные жареным луком, орехами и сыром: рецепт необычной закуски

Яйца фаршированные жареным луком, орехами и сыром / Фото: Credits

Простой и бюджетной вариант закуски, которая украсит любое застолье.

Яйца, фаршированные обжаренным луком, грецким орехом и сыром непременно удивят ваших гостей необычным вкусом.

Ингредиенты

яйца куриные
5 шт.
лук репчатый
1 шт.
грецкие орехи
5 шт.
сметана
2 ст. л.
сыр пармезан
70 г
сливочное масло
30 г
перец черный молотый
соль
  1. Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам. Белки отложите в сторону, а желтки выложите в миску.
  2. Лук очистите, помойте, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Сыр натрите на мелкую терку.
  4. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде и мелко измельчите.
  5. Выложите обжаренный лук к желткам, добавьте орехи, перец черный молотый, соль, сметану и хорошо разотрите в однородную массу. Этой массой начините половинки яиц и посыпьте сыром.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

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