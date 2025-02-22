Яйца, фаршированные жареным луком, орехами и сыром: рецепт необычной закуски

Простой и бюджетной вариант закуски, которая украсит любое застолье.
Яйца, фаршированные обжаренным луком, грецким орехом и сыром непременно удивят ваших гостей необычным вкусом.
Ингредиенты
- яйца куриные
- 5 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- грецкие орехи
- 5 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- сыр пармезан
- 70 г
- сливочное масло
- 30 г
- перец черный молотый
- соль
- Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам. Белки отложите в сторону, а желтки выложите в миску.
- Лук очистите, помойте, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
- Сыр натрите на мелкую терку.
- Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде и мелко измельчите.
- Выложите обжаренный лук к желткам, добавьте орехи, перец черный молотый, соль, сметану и хорошо разотрите в однородную массу. Этой массой начините половинки яиц и посыпьте сыром.
Советы:
- Сыр используйте любой.
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