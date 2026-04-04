Яйца фаршированные крабовыми палочками и сыром: рецепт праздничной закуски
Когда нет времени, а вам нужно угостить гостей чем-то вкусным и оригинальным, тогда этот рецепт для вас.
Это беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол, а чтобы блюдо красиво смотрелось, начинку измельчите в блендере и отсадите ее при помощи кондитерского мешка.
Ингредиенты
- крабовые палочки
- 130 г
- яйца куриные
- 5 шт.
- сыр плавленый
- 70 г
- майонез
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Яйца отварите с момента закипания 8 минут. Остудите, очистите, разрежьте каждое яйцо поперек на две половинки и отделите желтки.
Крабовые палочки очистите от пленки.
Укроп, петрушку промойте и обсушите.
В чашу блендера выложите желтки, крабовые палочки, сыр плавленый, пару веточек укропа, майонез, поперчите, посолите и измельчите до однородной массы.
Начинку переложите в кондитерский мешок с насадкой и щедро, с горкой, нафаршируйте яйца. Украсьте листочками петрушки.
Советы:
Если у вас нет кондитерского мешка, выложите начинку с помощью чайной ложки.