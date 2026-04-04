4151
1 мин

Яйца фаршированные крабовыми палочками и сыром: рецепт праздничной закуски

Когда нет времени, а вам нужно угостить гостей чем-то вкусным и оригинальным, тогда этот рецепт для вас.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Яйца фаршированные крабовыми палочками и сыром

Это беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол, а чтобы блюдо красиво смотрелось, начинку измельчите в блендере и отсадите ее при помощи кондитерского мешка.

Ингредиенты

крабовые палочки
130 г
яйца куриные
5 шт.
сыр плавленый
70 г
майонез
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Яйца отварите с момента закипания 8 минут. Остудите, очистите, разрежьте каждое яйцо поперек на две половинки и отделите желтки.

  2. Крабовые палочки очистите от пленки.

  3. Укроп, петрушку промойте и обсушите.

  4. В чашу блендера выложите желтки, крабовые палочки, сыр плавленый, пару веточек укропа, майонез, поперчите, посолите и измельчите до однородной массы.

  5. Начинку переложите в кондитерский мешок с насадкой и щедро, с горкой, нафаршируйте яйца. Украсьте листочками петрушки.

Советы:

  • Если у вас нет кондитерского мешка, выложите начинку с помощью чайной ложки.

