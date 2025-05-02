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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Яйца фаршированные свеклой и сельдью: рецепт эффектной закуски

Отличная закуска, которая напоминает селедку под шубой, но получается красивой и украсит своим внешним видом любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Яйца фаршированные свеклой и сельдью

Яйца фаршированные свеклой и сельдью / © Credits

Селедку смешайте с желтками, зеленым луком, укропом, сметаной, наполните половинки белков и украсьте зеленью.

Ингредиенты

яйца
6 шт.
филе сельди
60 г
свекла отварная
80 г
лук зеленый
2 пера
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень

  1. Свеклу отварите 40 минут. Остудите, очистите, натрите на мелкую терку и слегка отожмите.

  2. Филе сельди мелко нарежьте.

  3. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите, разрежьте на половинки. Аккуратно выньте желтки.

  4. Лук и укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  5. В миску выложите свеклу, желтки, перемешайте, добавьте филе сельди, зелень, сметану, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  6. Получившейся массой нафаршируйте яйца, формируя сверху небольшие рельефные горки, и украсьте листочками петрушки.

Советы:

  • Вместо сметаны можно использовать майонез или греческий йогурт.

  • Можно украсить яйца дополнительным кусочком селедки сверху.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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