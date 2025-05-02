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Яйца фаршированные свеклой и сельдью: рецепт эффектной закуски
Отличная закуска, которая напоминает селедку под шубой, но получается красивой и украсит своим внешним видом любой праздничный стол.
Селедку смешайте с желтками, зеленым луком, укропом, сметаной, наполните половинки белков и украсьте зеленью.
Ингредиенты
- яйца
- 6 шт.
- филе сельди
- 60 г
- свекла отварная
- 80 г
- лук зеленый
- 2 пера
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень
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Свеклу отварите 40 минут. Остудите, очистите, натрите на мелкую терку и слегка отожмите.
Филе сельди мелко нарежьте.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите, разрежьте на половинки. Аккуратно выньте желтки.
Лук и укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
В миску выложите свеклу, желтки, перемешайте, добавьте филе сельди, зелень, сметану, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Получившейся массой нафаршируйте яйца, формируя сверху небольшие рельефные горки, и украсьте листочками петрушки.
Советы:
Вместо сметаны можно использовать майонез или греческий йогурт.
Можно украсить яйца дополнительным кусочком селедки сверху.
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