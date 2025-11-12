Йоркширский пудинг: рецепт классического блюда британской кухни

Йоркширский пудинг instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Автор страницы 18th Century Cook Mike Smith рассказал, что секрет успеха прост — качественные ингредиенты, правильная техника и немного терпения. Секрет классического рецепта прост: время, правильная техника и свежие ингредиенты. Особенно важно дать тесту отдохнуть, использовать жир для выпекания и хорошо разогретую духовку.

Ингредиенты цельное молоко 100 г мука 50 г яйца 2 шт. соль утиный жир 30 г

Приготовление

Дайте ингредиентам достичь комнатной температуры. Постепенно введите муку в молоко, чтобы не осталось комочков. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивайте после каждого. Оставьте тесто отдохнуть в прохладном месте минимум на 20 мин, затем снова доведите до комнатной температуры. Разделите утиный жир между четырьмя формочками для выпекания. Разогрейте их в духовке до 230°C. Когда жир будет очень горячим, осторожно влейте тесто в каждую формочку. Выпекайте около 20 мин до золотистой и хрустящей корочки.

Советы

Используйте только свежие ингредиенты комнатной температуры — это поможет тесту хорошо подняться.

Горячий жир и хорошо разогретая духовка — залог хрустящей корочки.

Добавляйте соль непосредственно перед выпеканием для максимальной насыщенности вкуса.

Йоркширский пудинг идеально сочетается с обжаренным мясом и подливкой, а современные кулинары также используют его для подачи с овощами или даже сладкими соусами.

Попробуйте приготовить эту британскую классику дома и ваш обед или ужин приобретет настоящий королевский шарм.