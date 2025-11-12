ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Йоркширский пудинг: рецепт классического блюда британской кухни

Йоркширский пудинг — это не просто десерт или гарнир. Это настоящий символ британской кулинарной традиции, который с 1747 года радует гурманов во всем мире.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Йоркширский пудинг instagram.com18thcenturycook

Йоркширский пудинг instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Автор страницы 18th Century Cook Mike Smith рассказал, что секрет успеха прост — качественные ингредиенты, правильная техника и немного терпения. Секрет классического рецепта прост: время, правильная техника и свежие ингредиенты. Особенно важно дать тесту отдохнуть, использовать жир для выпекания и хорошо разогретую духовку.

Ингредиенты

цельное молоко
100 г
мука
50 г
яйца
2 шт.
соль
утиный жир
30 г

Приготовление

  1. Дайте ингредиентам достичь комнатной температуры.

  2. Постепенно введите муку в молоко, чтобы не осталось комочков.

  3. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивайте после каждого.

  4. Оставьте тесто отдохнуть в прохладном месте минимум на 20 мин, затем снова доведите до комнатной температуры.

  5. Разделите утиный жир между четырьмя формочками для выпекания. Разогрейте их в духовке до 230°C.

  6. Когда жир будет очень горячим, осторожно влейте тесто в каждую формочку.

  7. Выпекайте около 20 мин до золотистой и хрустящей корочки.

Советы

  • Используйте только свежие ингредиенты комнатной температуры — это поможет тесту хорошо подняться.

  • Горячий жир и хорошо разогретая духовка — залог хрустящей корочки.

  • Добавляйте соль непосредственно перед выпеканием для максимальной насыщенности вкуса.

Йоркширский пудинг идеально сочетается с обжаренным мясом и подливкой, а современные кулинары также используют его для подачи с овощами или даже сладкими соусами.

Попробуйте приготовить эту британскую классику дома и ваш обед или ужин приобретет настоящий королевский шарм.

