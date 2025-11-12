- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Йоркширский пудинг: рецепт классического блюда британской кухни
Йоркширский пудинг — это не просто десерт или гарнир. Это настоящий символ британской кулинарной традиции, который с 1747 года радует гурманов во всем мире.
Автор страницы 18th Century Cook Mike Smith рассказал, что секрет успеха прост — качественные ингредиенты, правильная техника и немного терпения. Секрет классического рецепта прост: время, правильная техника и свежие ингредиенты. Особенно важно дать тесту отдохнуть, использовать жир для выпекания и хорошо разогретую духовку.
Ингредиенты
- цельное молоко
- 100 г
- мука
- 50 г
- яйца
- 2 шт.
- соль
-
- утиный жир
- 30 г
Приготовление
Дайте ингредиентам достичь комнатной температуры.
Постепенно введите муку в молоко, чтобы не осталось комочков.
Добавьте яйца по одному, тщательно взбивайте после каждого.
Оставьте тесто отдохнуть в прохладном месте минимум на 20 мин, затем снова доведите до комнатной температуры.
Разделите утиный жир между четырьмя формочками для выпекания. Разогрейте их в духовке до 230°C.
Когда жир будет очень горячим, осторожно влейте тесто в каждую формочку.
Выпекайте около 20 мин до золотистой и хрустящей корочки.
Советы
Используйте только свежие ингредиенты комнатной температуры — это поможет тесту хорошо подняться.
Горячий жир и хорошо разогретая духовка — залог хрустящей корочки.
Добавляйте соль непосредственно перед выпеканием для максимальной насыщенности вкуса.
Йоркширский пудинг идеально сочетается с обжаренным мясом и подливкой, а современные кулинары также используют его для подачи с овощами или даже сладкими соусами.
Попробуйте приготовить эту британскую классику дома и ваш обед или ужин приобретет настоящий королевский шарм.