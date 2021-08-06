Заготовки на зиму: абрикосовый сок с мякотью

О пользе натуральных соков говорить не приходится, об этом знают все. Но какой сок предпочесть – прозрачный или с мякотью?

Диетологи единогласны: сок с мякотью гораздо полезнее, потому что он содержит необходимую нашему организму клетчатку.

Особое место среди всех соков занимает абрикосовый с мякотью, который является прекрасным профилактическим средством от атеросклероза, инфарктов и инсультов, улучшает пищеварение, зрение и состояние кожи.

Ингредиенты:

2 кг абрикосов

1,5 л воды

250 г сахара

Приготовление

Абрикосы вымыть, удалить косточки, сложить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала плоды на 2-3 см и проварить 5-10 минут до мягкости, изредка помешивая.

Остывшую массу вместе с отваром протереть сквозь дуршлаг (в таком случае в сок попадет лишь нежная мякоть без кожицы и волокон), слить в кастрюлю, развести водой до желаемой густоты, довести до кипения и варить на слабом огне около 10 минут, снимая пену.

Горячий абрикосовый сок разлить доверху в простерилизованные банки или бутылки и укупорить стерильными крышками, после чего поставить банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Сладость сока регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму сахара.

При желании в сок можно добавить немного лимонной кислоты.

Банки и бутылки заливайте соком до самого верха, чтобы в них совсем не оставалось воздуха.

Читайте также: Заготовки на зиму: аджика "Кавказская"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку