Заготовки на зиму: аджика "Кавказская"

Всем известно, что кухня народов Кавказа не только вкусная, но и невероятно ароматная.

Особый аромат и неповторимый букет придают кавказским блюдам местные приправы, одной из которых является аджика. Кстати, в Грузии аджике присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.

Основной компонент кавказской аджики – острый перец. Никаких помидоров и болгарского перца. Только острый перец, чеснок, зелень и приправы. И никакой варки. Соответственно, поскольку аджика не подвергается термической обработке, в ней сохраняется максимально возможное количество витаминов.

Ингредиенты:

0,5 кг острого перца

300 г чеснока

100 г кинзы

50 г базилика

50 г укропа

50 г хмели-сунели

2-3 столовые ложки соли

Приготовление

Острый перец и зелень вымыть и обсушить. У перца открутить плодоножки, от семян стрцчки очищать не следует. Чеснок очистить от шелухи.

Подготовленные овощи и зелень трижды пропустить через мясорубку или пюрировать блендером, посолить, добавить хмели-сунели и хорошо вымешать, чтобы соль и приправа полностью разошлись.

Получившуюся массу разложить в банки, закрыть пластмассовыми крышками и поставить на хранение в холодильник.

На заметку

Аджика получается очень острая. Ее обычно понемногу добавляют во время приготовления первых и мясных блюд, используют для натирания курицы перед запеканием.

Чтобы смягчить остроту аджики, в нее добавляют орехи.

Соль используйте обычную – каменную не йодированную.

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