Заготовки на зиму: аджика "Кавказская"

Всем известно, что кухня народов Кавказа не только вкусная, но и невероятно ароматная.
Особый аромат и неповторимый букет придают кавказским блюдам местные приправы, одной из которых является аджика. Кстати, в Грузии аджике присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.
Основной компонент кавказской аджики – острый перец. Никаких помидоров и болгарского перца. Только острый перец, чеснок, зелень и приправы. И никакой варки. Соответственно, поскольку аджика не подвергается термической обработке, в ней сохраняется максимально возможное количество витаминов.
Ингредиенты:
- 0,5 кг острого перца
- 300 г чеснока
- 100 г кинзы
- 50 г базилика
- 50 г укропа
- 50 г хмели-сунели
- 2-3 столовые ложки соли
Приготовление
Острый перец и зелень вымыть и обсушить. У перца открутить плодоножки, от семян стрцчки очищать не следует. Чеснок очистить от шелухи.
Подготовленные овощи и зелень трижды пропустить через мясорубку или пюрировать блендером, посолить, добавить хмели-сунели и хорошо вымешать, чтобы соль и приправа полностью разошлись.
Получившуюся массу разложить в банки, закрыть пластмассовыми крышками и поставить на хранение в холодильник.
На заметку
Аджика получается очень острая. Ее обычно понемногу добавляют во время приготовления первых и мясных блюд, используют для натирания курицы перед запеканием.
Чтобы смягчить остроту аджики, в нее добавляют орехи.
Соль используйте обычную – каменную не йодированную.