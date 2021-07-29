Заготовки на зиму: баклажаны "Остренькие"

Наступает пора баклажанов, а вместе с ней приходит желание не только поесть их всласть, но и заготовить на зиму.

Предлагаемый сегодня рецепт хорош тем, что не требует больших трудозатрат. Не надо обжаривать баклажаны, что обычно занимает много времени. Кроме того, эта заготовка не требует стерилизации, что тоже выгодно выделяет ее среди других подобных.

Ингредиенты:

3 кг баклажанов

5 стручков болгарского перца

1-2 стручка острого перца

100 г чеснока

0,5 стакана сахара

0,25 стакана растительного масла

0,25 стакана 9%-ного уксуса

соль

Приготовление

Баклажаны вымыть, удалить хвостики и, не очищая, нарезать кусочками произвольной величины, примерно на 8-12 частей. Подготовленные баклажаны пересыпать солью, выдержать 2 часа, опустить в кипящую воду и отварить в течение 5 минут.

У острого перца удалить плодоножки, болгарский перец очистить от семян, а чеснок – от шелухи.

Перец и чеснок пропустить через мясорубку, всыпать сахар и 1 столовую ложку соли, влить растительное масло и уксус и закипятить.

Отваренные баклажаны отцедить, залить горячим соусом, довести до кипения и варить около 5 минут.

Горячие баклажаны разложить поплотнее в простерилизованные банки, залить кипящим соусом и укупорить стерильными крышками.

На заметку

Примерный выход заготовки из указанной порции – 6 банок по 0,5 л.

Баклажаны для консервирования выбирайте темно-фиолетовые, упругие и спелые, но не перезревшие.

Чтобы соуса для заливки было достаточно, выбирайте толстостенные сорта болгарского перца.

В заливку можно добавить пару помидоров, перекрутив их вместе с перцем и чесноком.

Остроту соуса корректируйте по вкусу, увеличивая или уменьшая количество острого перца.

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