Заготовки на зиму: как правильно заморозить ягоды

Заморозка ягод в последнее время стала, пожалуй, самым популярным способом их заготовки на зиму.

Это обусловлено тем, что при таком способе заготовки и хранения ягоды не подвергаются тепловой обработке, а значит, полностью сохраняют все витамины и полезные свойства. Кроме того, этот способ не доставляет особых хлопот, не требуя даже минимальной варки и подготовки тары. Выбрав замораживание, забудьте о хлопотах, связанных со стерилизацией.

Зимой из замороженных ягод можно сварить компот или кисель, добавить их в смузи, использовать в качестве начинки для вареников, пирогов или маффинов. Ягодным пюре хорошо поливать запеканки или блинчики.

Заморозка целых ягод

Ягоды перебрать, удалив недозрелые и поврежденные, аккуратно вымыть, очистить и просушить, уложив тонким слоем на бумажных кухонных полотенцах. Подсохшие ягоды разложить в один слой на плоском поддоне и отправить в морозильную камеру. Когда ягоды замерзнут, пересыпать их в контейнеры или пакеты и отправить на хранение.

Ягодное пюре

Перебранные ягоды промыть, дать стечь воде, очистить, засыпать сахаром в соотношении 100-200 г сахара на 1 кг ягод и пюрировать блендером. Ягодному пюре дать немного постоять, периодически помешивая, до полного растворения сахара. Готовое пюре разлить в контейнеры, небольшие пластиковые бутылки (доверху не наливать) или формы для маффинов и заморозить. Застывшее в формах пюре вынуть и переложить в пакеты или контейнеры.

Целые ягоды в пюре

Приготовить ягодное пюре, как указано выше. Когда сахар полностью растворится, добавить в пюре целые плотные ягоды, разлить в формы или контейнеры и заморозить.

На заметку

Таким образом можно замораживать любые ягоды: клубнику, малину, ежевику, смородину, чернику, голубику, крыжовник, облепиху, вишню, черешню.

Ягоды для заморозки берите свежие. Крупные и упругие замораживайте целиком, мелкие перетирайте в пюре.

Хранить замороженные ягоды лучше всего в контейнерах или пакетах с застежкой Zip-Lock. Старайтесь подбирать одинаковые, чтобы их удобно было складывать и максимально использовать полезное пространство морозильной камеры.

Пакеты и контейнеры обязательно маркируйте, указывая название ягод и дату заморозки.

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