Заготовки на зиму: клубничный компот

Зима еще очень нескоро, но многие уже сегодня задумываются о том, что бы приготовить для хранения. Подешевевшие на рынках ягоды так и просятся в банки.

Один из самых простых способов консервации ягод – это компоты, доставляющие зимой особую радость. Яркие, вкусные, невероятно ароматные, они гораздо полезнее приготовленных промышленным способом соков, а тем более лимонадов.

Предлагаемый рецепт клубничного компота хорош тем, что ягоды практически не варятся, а значит. сохраняется максимум витаминов.

Количество ингредиентов приведено из расчета на трехлитровую банку.

Ингредиенты:

3 стакана клубники

1,5 стакана сахара

2,5 л воды

Приготовление

Клубнику перебрать, удалив недозрелые и поврежденные ягоды, вымыть под проточной водой, обсушить и очистить от плодоножек и чашелистиков.

Вымытые и простерилизованные банки наполнить подготовленной клубникой на треть.

Воду довести до кипения, всыпать сахар и проварить до полного его растворения.

Клубнику в банках залить доверху кипящим сиропом, накрыть простерилизованными крышками и укупорить.

Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Клубнику для компота выбирайте мелкую или средней величины.

По этому же принципу можно готовить компот из любых ягод.

Заливайте банки сиропом до самого верха, чтобы в них совсем не оставалось воздуха.

Сладость компота регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму сахара.

При желании в компот можно добавить немного лимонной кислоты.

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