Заготовки на зиму: консервированные абрикосы с вишней

Открыв под Новый год банку абрикосов, приготовленных по нашему рецепту, вы удивите гостей не только вкусным десертом, но и его оригинальной подачей.
Кроме того, такие абрикосы можно использовать в качестве начинки или украшения для выпечки.
Количество ингредиентов приведено из расчета на банку объемом 1,5 л.
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов
- 300 г вишен
- 1 л воды
- 200 г сахара
Приготовление
Абрикосы вымыть, обсушить, разрезать каждый вдоль бороздки и аккуратно удалить косточки. В каждый абрикос положить вишню без косточки.
Подготовленные абрикосы плотно уложить в простерилизованные банки, залить кипятком, накрыть стерильными крышками и оставить на время.
Через 15-20 минут воду из банок слить, довести до кипения, всыпать сахар и прокипятить пару минут.
Абрикосы в банках залить кипящим сиропом, укупорить, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания.
На заметку
Абрикосы выбирайте крупные и плотные, чтобы они сохраняли форму, а вишню – некрупную, чтобы она поместилась внутрь абрикосов.
В качестве "сюрприза" в абрикосы можно положить черешню, крыжовник, виноград, четвертинки грецких орехов, фундук или миндаль, а внутрь вишни или черешни – кусок ореха или семечку подсолнечника.
Сладость заготовки регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму сахара.
При желании в сироп можно добавить немного лимонной кислоты.
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