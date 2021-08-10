Заготовки на зиму: консервированные абрикосы с вишней

Заготовки на зиму: консервированные абрикосы с вишней

Открыв под Новый год банку абрикосов, приготовленных по нашему рецепту, вы удивите гостей не только вкусным десертом, но и его оригинальной подачей.

Кроме того, такие абрикосы можно использовать в качестве начинки или украшения для выпечки.

Количество ингредиентов приведено из расчета на банку объемом 1,5 л.

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

300 г вишен

1 л воды

200 г сахара

Приготовление

Абрикосы вымыть, обсушить, разрезать каждый вдоль бороздки и аккуратно удалить косточки. В каждый абрикос положить вишню без косточки.

Подготовленные абрикосы плотно уложить в простерилизованные банки, залить кипятком, накрыть стерильными крышками и оставить на время.

Через 15-20 минут воду из банок слить, довести до кипения, всыпать сахар и прокипятить пару минут.

Абрикосы в банках залить кипящим сиропом, укупорить, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания.

На заметку

Абрикосы выбирайте крупные и плотные, чтобы они сохраняли форму, а вишню – некрупную, чтобы она поместилась внутрь абрикосов.

В качестве "сюрприза" в абрикосы можно положить черешню, крыжовник, виноград, четвертинки грецких орехов, фундук или миндаль, а внутрь вишни или черешни – кусок ореха или семечку подсолнечника.

Сладость заготовки регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму сахара.

При желании в сироп можно добавить немного лимонной кислоты.

Читайте также: Заготовки на зиму: аджика "Кавказская"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку