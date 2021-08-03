Заготовки на зиму: крыжовенный компот "Мохито"

Многие хозяйки стараются придерживаться на кухне принципа "дешево и сердито", подыскивая при этом оригинальные рецепты, чтобы удивить гостей и близких.
Крыжовенный компот "Мохито" как раз из разряда подобных. Сырье дешевое, но его можно и на собственной даче бесплатно собрать. Процесс быстрый и несложный. Результат заставляет всех попробовавших восторгаться и просить рецепт.
Количество ингредиентов приведено из расчета на трехлитровую банку.
Ингредиенты:
- 400-500 г крыжовника
- 1-1,5 стакана сахара
- 2-3 дольки лимона
- 4-5 веточек мяты
- вода
Приготовление
Крыжовник перебрать, удалив недозрелые и поврежденные ягоды, вымыть под проточной водой и обсушить.
В чистые простерилизованные банки уложить подготовленный крыжовник, добавить веточки промытой мяты, кружочки лимона, всыпать сахар, залить доверху кипятком, накрыть простерилизованными крышками, укупорить и покатать банки по ровной поверхности, чтобы растворился сахар.
Банки с компотом перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
На заметку
Банки заливайте кипятком доверху, чтобы в них не оставалось воздуха.
Сладость компота регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму сахара.
Лимон можно заменить лаймом или лимонной кислотой.
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