Заготовки на зиму: помидоры в собственном соку

Пришло время консервировать помидоры.

Помидоры можно замариновать, приготовить на зиму салаты или томатный сок. Мы же предлагаем вам сделать помидоры в собственном соку.

Этот рецепт хорошо тем, что помидоры получаются действительно натуральные. Приготовленные таким образом помидоры хороши в качестве закуски, их можно использовать для приготовления соусов для пасты и пиццы, добавлять в борщ и другие блюда.

Ингредиенты:

помидоры

сахар

соль

Приготовление

Помидоры для заливки вымыть, удалить плодоножки и поврежденные места, нарезать кусочками и провернуть через мясорубку или пюрировать блендером.

Приготовленную массу залить в кастрюлю, довести до кипения, добавить соль и сахар из расчета 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки сахара на 1 л томатного пюре и варить на слабом огне 20-25 минут, постоянно снимая пену.

Помидоры, предназначенные для консервирования, вымыть, разложить плотно в простерилизованные банки, залить кипятком, накрыть стерильными крышками и оставить на 10-15 минут, после чего воду слить, залить банки доверху кипящим томатным соком, укупорить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Помидоры для заготовки можно брать разные, но для консервирования выбирайте небольшие, плотные, правильной формы плоды типа "сливка". Для сока же подойдут любые, даже крупные и переспевшие.

При желании удалите у помидоров кожицу, залив их на 1-2 минуты кипятком, а затем поместив в холодную воду.

Во время варки томатный сок можно ароматизировать, добавив лавровый лист, гвоздику, черный и душистый перец горошком.

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