Заготовки на зиму: салат из кабачков

И хотя кабачков на дачах и огородах обычно хоть отбавляй, их сезон достаточно короток. Чтобы продлить сезон кабачков, приготовьте салат. Он хорош тем, что варится недолго, и кабачки при этом получаются хрустящими.

Открыв зимой банку такого салата, вы избавите себя от мучительных размышлений, какой бы гарнир приготовить к мясу. Салат из кабачков гораздо вкуснее и полезнее отварного картофеля и всевозможных каш и станет прекрасным дополнением к мясным блюдам.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

1 кг помидоров

6 стручков болгарского перца

6 луковиц

3 зубка чеснока

2/3 стакана растительного масла

2/3 стакана сахара

0,5 стакана 9% уксуса

2 столовые ложки соли

Приготовление

Вымытые кабачки, не очищая, нарезать брусочками величиной с палец. Очищенный лук нашинковать полукольцами. Вымытый и очищенный от плодоножек и семян болгарский перец нарезать соломкой. Подготовленные помидоры пропустить через мясорубку или пюрировать блендером.

Растительное масло соединить с сахаром, солью и уксусом и довести до кипения.

Подготовленные кабачки опустить в кипящий маринад, довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут. Затем ввести лук и варить еще 5 минут. Следующим всыпать болгарский перец и продолжать варку еще 5 минут, после чего ввести перекрученные помидоры и варить до готовности около 10 минут, не забывая периодически мешать и добавив в конце варки мелкорубленый чеснок.

Горячий салат расфасовать в простерилизованные банки и укупорить стерильными крышками.

На заметку

Примерный выход салата из указанной порции –3,5-4 литра.

Кабачки используйте молодые, с недозрелыми семенами и мягкой кожицей.

Чтобы салат был вкуснее, выбирайте толстостенные сорта перца, а для большей густоты заливки – мясистые помидоры.

Любители острой пищи в салат из кабачков могут добавить 1-2 стручка перца чили.

Салат не переваривайте, чтобы кабачки не превратились в кашу, а оставались хрустящими.

Читайте также: Заготовки на зиму: аджика "Кавказская"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку