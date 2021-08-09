Заготовки на зиму: сливовый соус к мясу

Из слив можно варить не только джемы и повидло – они могут стать основой для соуса.
Сливовый соус – прекрасное дополнение к жареному мясу или сыру, отличный маринад для птицы. Имея в запасе несколько баночек такого соуса, вы избавите себя от необходимости бежать в магазин и покупать сомнительного качества кетчупы.
Технология приготовления соуса достаточно проста, но результат поистине удивителен. Богатый букет специй, используемых в рецепте, придает сливовому соусу изысканный аромат и пикантный вкус.
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 1 стручок перца чили
- 5 зубков чеснока
- 0,5 стакана воды
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка соли
- 2 чайные ложки молотого кориандра
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 2 лавровых листа
- 2 коробочки кардамона
- 4 горошины душистого перца
- 4 горошины черного перца
- 4 бутона гвоздики
Приготовление
Сливы вымыть, очистить от косточек, залить водой, довести до кипения и проварить под крышкой до мягкости, что должно занять не более 10 минут.
Горячие сливы пюрировать блендером, проварить, постоянно помешивая, на слабом огне 15 минут, добавить пропущенный через пресс чеснок и измельченный перец чили и варить еще 10 минут. Затем ввести все специи и приправы и кипятить 15 минут.
Готовый сливовый соус процедить, еще раз закипятить, разлить в простерилизованные банки, укупорить стерильными крышками, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
На заметку
Ориентировочный выход соуса из указанной порции – 600-700 мл.
Сливы для соуса предпочтительно подбирать кислых сортов или использовать алычу.
В зависимости от сорта сливы корректируйте количество сахара. Если же сливы сладкие, соус можно подкислить лимонной кислотой или уксусом.
Остроту соуса регулируйте на свой вкус количеством чеснока и перца чили.
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