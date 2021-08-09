Заготовки на зиму: сливовый соус к мясу

Из слив можно варить не только джемы и повидло – они могут стать основой для соуса.

Сливовый соус – прекрасное дополнение к жареному мясу или сыру, отличный маринад для птицы. Имея в запасе несколько баночек такого соуса, вы избавите себя от необходимости бежать в магазин и покупать сомнительного качества кетчупы.

Технология приготовления соуса достаточно проста, но результат поистине удивителен. Богатый букет специй, используемых в рецепте, придает сливовому соусу изысканный аромат и пикантный вкус.

Ингредиенты:

1 кг слив

1 стручок перца чили

5 зубков чеснока

0,5 стакана воды

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка соли

2 чайные ложки молотого кориандра

1 чайная ложка молотой корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

2 лавровых листа

2 коробочки кардамона

4 горошины душистого перца

4 горошины черного перца

4 бутона гвоздики

Приготовление

Сливы вымыть, очистить от косточек, залить водой, довести до кипения и проварить под крышкой до мягкости, что должно занять не более 10 минут.

Горячие сливы пюрировать блендером, проварить, постоянно помешивая, на слабом огне 15 минут, добавить пропущенный через пресс чеснок и измельченный перец чили и варить еще 10 минут. Затем ввести все специи и приправы и кипятить 15 минут.

Готовый сливовый соус процедить, еще раз закипятить, разлить в простерилизованные банки, укупорить стерильными крышками, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Ориентировочный выход соуса из указанной порции – 600-700 мл.

Сливы для соуса предпочтительно подбирать кислых сортов или использовать алычу.

В зависимости от сорта сливы корректируйте количество сахара. Если же сливы сладкие, соус можно подкислить лимонной кислотой или уксусом.

Остроту соуса регулируйте на свой вкус количеством чеснока и перца чили.

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