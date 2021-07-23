Заготовки на зиму: томатный сок

Вряд ли можно назвать много продуктов, которые были бы полезнее свежих овощей и фруктов. По минеральному составу и количеству витаминов с ними сравнимы лишь соки.

Летом, конечно, проблем не возникает, и можно хоть несколько раз в день готовить фреши. А что делать зимой? Идти за соком в магазин? Не вариант. Сегодня даже ребенок знает, что в соках промышленного производства содержится масса ингредиентов, которые превращают натуральный продукт в далеко не натуральный. Даже желающие скрыть правду производители вынуждены указывать на маркировке, что в состав соков входят искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Только приготовленные самостоятельно в домашних условиях соки гарантируют натуральность. Тем более что и возиться с ними особенно не приходится. Пропустил через соковыжималку, прокипятил, разлил по банкам – и все.

Ингредиенты:

помидоры

соль

Приготовление

Вымытые помидоры нарезать кусочками, удалив плодоножки и поврежденные места, и пропустить через соковыжималку.

Полученный сок слить в кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 20-25 минут, постоянно снимая пену.

В конце варки сок посолить по вкусу.

Горячий томатный сок разлить в простерилизованные банки или бутылки и укупорить стерильными крышками, после чего поставить банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

Солить томатный сок, предназначенный для консервации, необязательно.

Во время варки сок можно ароматизировать, добавив лавовый лист, мускатный орех, гвоздику, черный и душистый перец горошком.

Чтобы томатный сок стал вкуснее и полезнее, перекрутите вместе с помидорами несколько стручков болгарского перца или стеблей сельдерея либо добавьте пару веточек базилика.

Стручок перца чили придаст томатному соку остроты и пикантности.

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