Заготовки на зиму: варенье-пятиминутка из черной смородины

Заготовки на зиму: варенье-пятиминутка из черной смородины

Середина лета – пик ягодного сезона, а, чтобы лето не кончалось, сварите пару баночек варенья.

Пятиминутка – это самый оптимальный вариант варки варенья в условиях летней жары. Минимум трудозатрат, а в результате зимой вы открываете ароматное варенье, которое можно и к чаю, и на блинчики, и в пирог.

Еще один плюс пятиминуток заключается в том, что при таком способе варки теряется минимум витаминов, так необходимых организму в условиях зимних авитаминозов.

Ингредиенты:

1 кг смородины

1 кг сахара

200 мл воды

Приготовление

Смородину перебрать, удалив веточки, а также недозрелые и поврежденные ягоды, хорошо вымыть и дать стечь воде.

Воду для сиропа довести до кипения, постепенно всыпать сахар и проварить на среднем огне до полного его растворения.

В кипящий сироп выложить смородину, еще раз закипятить и варить, снимая образующуюся пенку, 5 минут.

Горячее варенье разлить в подготовленные банки, накрыть простерилизованными крышками и укупорить.

Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

На заметку

По этому же принципу можно варить варенье из красной и белой смородины, вишни, земляники, малины и других ягод.

Примерный выход варенья из указанной порции – 4 банки по 0,5 л.

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