Заготовки на зиму: заправка для борща

Каждая хозяйка знает, что для того, чтобы сварить настоящий борщ, потребуется около 2-3 часов.
А ведь процесс можно упростить и значительно ускорить. Зимой вам будет достаточно отварить в бульоне картофель, добавить капусту, заправку и все. Забудьте об отдельном пассеровании лука и моркови, а также о долгом тушении свеклы с томатом. Кроме того, с такой заправкой вы сможете легко сварить борщ даже на природе.
Ингредиенты:
- 3 кг свеклы
- 1 кг репчатого лука
- 1 кг моркови
- 1 кг помидор
- 1 кг болгарского перца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан растительного масла
- 0,5 стакана 9%-ного уксуса
- 3 столовые ложки соли
Приготовление
Все овощи очистить и хорошо вымыть.
Лук нарезать полукольцами или четвертинками колец и уложить в варочный таз. Добавить натертые на крупной терке свеклу и морковь, нарезанный соломкой болгарский перец и полукружочки помидор.
Поверх подготовленных овощей насыпать сахар и соль, влить растительное масло и столовый уксус и оставить на 15-20 минут, после чего перемешать и поставить на маленький огонь.
Когда овощи пустят сок, огонь добавить, довести до кипения и варить около 30 минут.
Горячую массу разложить в подготовленные банки, накрыть простерилизованными крышками и укупорить.
На заметку
Примерный выход заправки из указанной порции – 12 пол-литровых банок.
При желании можно поступить еще проще. Сваренной заправке следует дать остыть, разложить по пакетам с застежкой Zip-Lock и заморозить.
Для придания легкой остроты в заправку можно добавить стручок острого перца.
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