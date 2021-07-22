Заготовки на зиму: заправка для борща

Каждая хозяйка знает, что для того, чтобы сварить настоящий борщ, потребуется около 2-3 часов.

А ведь процесс можно упростить и значительно ускорить. Зимой вам будет достаточно отварить в бульоне картофель, добавить капусту, заправку и все. Забудьте об отдельном пассеровании лука и моркови, а также о долгом тушении свеклы с томатом. Кроме того, с такой заправкой вы сможете легко сварить борщ даже на природе.

Ингредиенты:

3 кг свеклы

1 кг репчатого лука

1 кг моркови

1 кг помидор

1 кг болгарского перца

1 стакан сахара

1 стакан растительного масла

0,5 стакана 9%-ного уксуса

3 столовые ложки соли

Приготовление

Все овощи очистить и хорошо вымыть.

Лук нарезать полукольцами или четвертинками колец и уложить в варочный таз. Добавить натертые на крупной терке свеклу и морковь, нарезанный соломкой болгарский перец и полукружочки помидор.

Поверх подготовленных овощей насыпать сахар и соль, влить растительное масло и столовый уксус и оставить на 15-20 минут, после чего перемешать и поставить на маленький огонь.

Когда овощи пустят сок, огонь добавить, довести до кипения и варить около 30 минут.

Горячую массу разложить в подготовленные банки, накрыть простерилизованными крышками и укупорить.

На заметку

Примерный выход заправки из указанной порции – 12 пол-литровых банок.

При желании можно поступить еще проще. Сваренной заправке следует дать остыть, разложить по пакетам с застежкой Zip-Lock и заморозить.

Для придания легкой остроты в заправку можно добавить стручок острого перца.

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