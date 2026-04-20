- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 2 мин
Закарпатский боб-гуляш — украинское блюдо, которое легко приготовить дома
Боб-гуляш — закарпатская классика, которая сочетает копчености, фасоль, овощи и нежные галушки, создает насыщенный вкус, который легко может конкурировать с известным бограчем.
Боб-гуляш — не просто суп или рагу, а настоящая гастрономическая история Закарпатья. Его готовят на костре в котле, но дома, на обычной кухне, он получается таким же ароматным, густым и очень сытным, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp.
Основу блюда составляют копченые ребра, колбаса, фасоль и овощи, а финальный штрих — маленькие домашние галушки, которые делают блюдо еще уютнее. Это еда, которая согревает и физически, и эмоционально.
Ингредиенты
- копченые ребра и копченая колбаса
-
- фасоль (отварная или консервированная)
-
- вода
-
- морковь
-
- томатное пюре или домашний кетчуп
-
- лук
-
- корень сельдерея (или картофель как альтернатива)
-
- соль
-
- перец
-
- копчёная паприка
-
- лавровый лист
-
- перец горошком
-
- мука
-
- яйцо
-
- соль
-
- мука
-
Приготовление
В кастрюлю добавить воду, копченые ребра, часть лука, лавровый лист, соль и перец горошком.
Варить примерно 15 мин, чтобы основа приобрела насыщенный аромат.
Добавить морковь и корень сельдерея, и варить еще около 15 мин.
На сковороде обжарить лук, добавить нарезанную копченую колбасу и довести до легкой румяности.
Затем добавить специи, соль, перец, копченую паприку, муку и тщательно перемешать.
Далее влить немного бульона и добавить томатное пюре или помидоры в собственном соку.
Массу тушить около 10 мин до густой консистенции.
Из кастрюли достать вареный лук, а ребра разобрать на кусочки мяса и вернуть обратно в бульон. Туда же добавить зажарку.
Добавить фасоль и варить еще примерно 15 мин, чтобы все вкусы соединились.
Яйцо смешать с солью и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
От него отщипывать маленькие кусочки, именно они станут нежными клецками.
Их бросить в кипящее блюдо и варить еще около 7 мин.
Перед подачей добавить свежую рубленую зелень и блюдо готово.
Боб-гуляш — больше, чем просто сытное блюдо, это пример того, как из простых ингредиентов рождается глубокий, богатый вкус, который хочется повторять снова и снова. Он идеально подходит для семейных обедов или когда хочется чего-то по-настоящему домашнего