Закарпатский боб-гуляш tiktok.com/@mil_alexx_pp

Боб-гуляш — не просто суп или рагу, а настоящая гастрономическая история Закарпатья. Его готовят на костре в котле, но дома, на обычной кухне, он получается таким же ароматным, густым и очень сытным, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp.

Основу блюда составляют копченые ребра, колбаса, фасоль и овощи, а финальный штрих — маленькие домашние галушки, которые делают блюдо еще уютнее. Это еда, которая согревает и физически, и эмоционально.

Закарпатский боб-гуляш tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты копченые ребра и копченая колбаса фасоль (отварная или консервированная) вода морковь томатное пюре или домашний кетчуп лук корень сельдерея (или картофель как альтернатива) соль перец копчёная паприка лавровый лист перец горошком мука яйцо соль мука

Закарпатский боб-гуляш tiktok.com/@mil_alexx_pp

Закарпатский боб-гуляш tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

В кастрюлю добавить воду, копченые ребра, часть лука, лавровый лист, соль и перец горошком. Варить примерно 15 мин, чтобы основа приобрела насыщенный аромат. Добавить морковь и корень сельдерея, и варить еще около 15 мин. На сковороде обжарить лук, добавить нарезанную копченую колбасу и довести до легкой румяности. Затем добавить специи, соль, перец, копченую паприку, муку и тщательно перемешать. Далее влить немного бульона и добавить томатное пюре или помидоры в собственном соку. Массу тушить около 10 мин до густой консистенции. Из кастрюли достать вареный лук, а ребра разобрать на кусочки мяса и вернуть обратно в бульон. Туда же добавить зажарку. Добавить фасоль и варить еще примерно 15 мин, чтобы все вкусы соединились. Яйцо смешать с солью и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто. От него отщипывать маленькие кусочки, именно они станут нежными клецками. Их бросить в кипящее блюдо и варить еще около 7 мин. Перед подачей добавить свежую рубленую зелень и блюдо готово.

Боб-гуляш — больше, чем просто сытное блюдо, это пример того, как из простых ингредиентов рождается глубокий, богатый вкус, который хочется повторять снова и снова. Он идеально подходит для семейных обедов или когда хочется чего-то по-настоящему домашнего