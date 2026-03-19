Закарпатский Бограч tiktok.com_@mil_alexx_pp

Реклама

Бограч — это не просто суп, а настоящий гастрономический символ Закарпатья. Его история берет начало у венгерских пастухов, которые готовили густой мясной суп сразу на костре. На странице mil_alexx_pp рассказали о домашней версии этой классики, где простота сочетается с богатством вкусов сочного мяса, ароматного сала, нежного картофеля и сладкого перца, и все это в легком томатном соусе.

Ингредиенты сало (или бекон, грудинка) 250 г мясо (говядина или свинина, лучше всего ошеек) 1 кг вода 1,3 л картофель 800 г натуральное томатное пюре 300-400 мл луковица 2 шт. (примерно 220 г) сладкий перец 300 г острый перец чили (по желанию) 1 шт. соль перец копчёная паприка острый перец

Приготовление

Начинаем с сала или бекона. Нарезаем его кубиками и обжариваем в кастрюле 5 мин, постоянно помешивая, чтобы выделился ароматный жир. Затем добавляем лук и жарим еще 5 мин до золотистого цвета. Добавляем нарезанное мясо, идеально сочетается свинина и говядина. Перемешиваем и жарим около 10 мин, чтобы мясо немного подрумянилось и отдало свой сочный вкус. Следующим шагом добавляем картофель крупными кубиками и сладкий перец. Вливаем натуральное томатное пюре, оно создает мягкую томатную основу, не пересоленную, и делает блюдо нежным. По желанию можно добавить острый перец, чтобы подчеркнуть характер блюда. Добавляем соль, перец и копченую паприку. Заливаем водой так, чтобы она немного покрывала ингредиенты, и готовим на небольшом огне 1-1,5 часа. Следим, чтобы картофель стал мягким, а мясо нежным. В конце можно добавить острый перец, если любите пикантные блюда.

Закарпатский бограч — больше чем суп, это комфортное, семейное блюдо, которое объединяет аромат традиций и простоту домашней кухни. Он идеально подходит для обеда, когда хочется чего-то сытного, но одновременно легкого. Попробуйте приготовить этот рецепт и он непременно станет вашим любимым, а гости будут просить добавки.