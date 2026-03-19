- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Закарпатский Бограч — рецепт сытного украинского блюда
Если вы мечтаете о блюде, которое объединяет аромат венгерской кухни с украинскими традициями, то закарпатский бограч — именно то, что надо. Легкий в приготовлении, насыщенный вкусом и невероятно сытный, он станет вашим фаворитом для семейного обеда.
Бограч — это не просто суп, а настоящий гастрономический символ Закарпатья. Его история берет начало у венгерских пастухов, которые готовили густой мясной суп сразу на костре. На странице mil_alexx_pp рассказали о домашней версии этой классики, где простота сочетается с богатством вкусов сочного мяса, ароматного сала, нежного картофеля и сладкого перца, и все это в легком томатном соусе.
Ингредиенты
- сало (или бекон, грудинка)
- 250 г
- мясо (говядина или свинина, лучше всего ошеек)
- 1 кг
- вода
- 1,3 л
- картофель
- 800 г
- натуральное томатное пюре
- 300-400 мл
- луковица
- 2 шт. (примерно 220 г)
- сладкий перец
- 300 г
- острый перец чили (по желанию)
- 1 шт.
- соль
-
- перец
-
- копчёная паприка
-
- острый перец
-
Приготовление
Начинаем с сала или бекона. Нарезаем его кубиками и обжариваем в кастрюле 5 мин, постоянно помешивая, чтобы выделился ароматный жир.
Затем добавляем лук и жарим еще 5 мин до золотистого цвета.
Добавляем нарезанное мясо, идеально сочетается свинина и говядина.
Перемешиваем и жарим около 10 мин, чтобы мясо немного подрумянилось и отдало свой сочный вкус.
Следующим шагом добавляем картофель крупными кубиками и сладкий перец.
Вливаем натуральное томатное пюре, оно создает мягкую томатную основу, не пересоленную, и делает блюдо нежным.
По желанию можно добавить острый перец, чтобы подчеркнуть характер блюда.
Добавляем соль, перец и копченую паприку.
Заливаем водой так, чтобы она немного покрывала ингредиенты, и готовим на небольшом огне 1-1,5 часа.
Следим, чтобы картофель стал мягким, а мясо нежным.
В конце можно добавить острый перец, если любите пикантные блюда.
Закарпатский бограч — больше чем суп, это комфортное, семейное блюдо, которое объединяет аромат традиций и простоту домашней кухни. Он идеально подходит для обеда, когда хочется чего-то сытного, но одновременно легкого. Попробуйте приготовить этот рецепт и он непременно станет вашим любимым, а гости будут просить добавки.