Рецепты
36
2 мин

Закарпатский Бограч — рецепт сытного украинского блюда

Если вы мечтаете о блюде, которое объединяет аромат венгерской кухни с украинскими традициями, то закарпатский бограч — именно то, что надо. Легкий в приготовлении, насыщенный вкусом и невероятно сытный, он станет вашим фаворитом для семейного обеда.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
93 ккал
Закарпатский Бограч tiktok.com_@mil_alexx_pp

Бограч — это не просто суп, а настоящий гастрономический символ Закарпатья. Его история берет начало у венгерских пастухов, которые готовили густой мясной суп сразу на костре. На странице mil_alexx_pp рассказали о домашней версии этой классики, где простота сочетается с богатством вкусов сочного мяса, ароматного сала, нежного картофеля и сладкого перца, и все это в легком томатном соусе.

Ингредиенты

сало (или бекон, грудинка)
250 г
мясо (говядина или свинина, лучше всего ошеек)
1 кг
вода
1,3 л
картофель
800 г
натуральное томатное пюре
300-400 мл
луковица
2 шт. (примерно 220 г)
сладкий перец
300 г
острый перец чили (по желанию)
1 шт.
соль
перец
копчёная паприка
острый перец

Приготовление

  1. Начинаем с сала или бекона. Нарезаем его кубиками и обжариваем в кастрюле 5 мин, постоянно помешивая, чтобы выделился ароматный жир.

  2. Затем добавляем лук и жарим еще 5 мин до золотистого цвета.

  3. Добавляем нарезанное мясо, идеально сочетается свинина и говядина.

  4. Перемешиваем и жарим около 10 мин, чтобы мясо немного подрумянилось и отдало свой сочный вкус.

  5. Следующим шагом добавляем картофель крупными кубиками и сладкий перец.

  6. Вливаем натуральное томатное пюре, оно создает мягкую томатную основу, не пересоленную, и делает блюдо нежным.

  7. По желанию можно добавить острый перец, чтобы подчеркнуть характер блюда.

  8. Добавляем соль, перец и копченую паприку.

  9. Заливаем водой так, чтобы она немного покрывала ингредиенты, и готовим на небольшом огне 1-1,5 часа.

  10. Следим, чтобы картофель стал мягким, а мясо нежным.

  11. В конце можно добавить острый перец, если любите пикантные блюда.

Закарпатский бограч — больше чем суп, это комфортное, семейное блюдо, которое объединяет аромат традиций и простоту домашней кухни. Он идеально подходит для обеда, когда хочется чего-то сытного, но одновременно легкого. Попробуйте приготовить этот рецепт и он непременно станет вашим любимым, а гости будут просить добавки.

Следующая публикация

