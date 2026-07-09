Закарпатский човлент: рецепт сытного блюда

Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Човлент — это насыщенный вкус, а не легкость. Здесь есть всё, что мы любим: копчёности, мясо, фасоль, грибы и перловка. Блюдо сытное, ароматное и довольно калорийное, об этом на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк.

Ингредиенты перловая крупа 350 г копченые ребрышки 150 г копченая подчеревина 150 г копченая колбаса 150 г свинина 500 г готовая белая фасоль 500 г лук 2 шт. морковь 2 шт. томатная паста 100 г томатный соус 100 г копченые сушеные грибы 50 г сало 1 ст. л. соль черный перец сладкая паприка тимьян

Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Перловую крупу нужно залить холодной водой на ночь, а перед самым приготовлением ещё на час залить кипятком. Свинину, копченые ребрышки, подчеревину и колбасу нарежьте крупными кусками. На хорошо разогретой сковороде растопите сало. Сначала обжарьте подчеревину и ребрышки, чтобы они отдали свой аромат, после этого добавьте колбасу и свинину. Готовьте до появления румяной корочки. Отдельно смешайте томатную пасту, томатный соус, воду и тимьян — именно эта заливка сделает блюдо сочным и насыщенным. К обжаренному мясу добавьте соль, перец, сладкую паприку, нарезанные лук и морковь. Обжаривайте, пока лук не станет мягким. После этого влейте томатную смесь, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут. Далее добавьте копчёные сушеные грибы и оставьте блюдо тушиться ещё на 10 мин. Следующий шаг — перловая крупа. Добавьте её к мясу, при необходимости долейте немного воды, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 40 минут, пока перловка не станет мягкой. В конце останется только добавить готовую белую фасоль, аккуратно перемешать — и човлент готов к подаче.

Закарпатский човлент — это больше, чем просто сытное блюдо, это рецепт с семейной историей, в котором сочетаются аромат копченостей, нежность мяса, насыщенный вкус грибов, перловой крупы и фасоли. Именно такие блюда напоминают, что настоящая домашняя кухня не гонится за трендами, она создает воспоминания, собирает близких за одним столом и каждый раз дарит ощущение уюта.

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