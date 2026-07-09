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Закарпатский човлент: рецепт сытного блюда
Есть рецепты, которые передаются не из кулинарных книг, а из поколения в поколение. Човлент — один из таких рецептов. Он не претендует на легкость или диетичность, зато дарит тот самый глубокий вкус, за который мы так любим традиционную украинскую кухню.
Човлент — это насыщенный вкус, а не легкость. Здесь есть всё, что мы любим: копчёности, мясо, фасоль, грибы и перловка. Блюдо сытное, ароматное и довольно калорийное, об этом на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк.
Ингредиенты
- перловая крупа
- 350 г
- копченые ребрышки
- 150 г
- копченая подчеревина
- 150 г
- копченая колбаса
- 150 г
- свинина
- 500 г
- готовая белая фасоль
- 500 г
- лук
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- томатная паста
- 100 г
- томатный соус
- 100 г
- копченые сушеные грибы
- 50 г
- сало
- 1 ст. л.
- соль
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- черный перец
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- сладкая паприка
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- тимьян
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Приготовление
Перловую крупу нужно залить холодной водой на ночь, а перед самым приготовлением ещё на час залить кипятком.
Свинину, копченые ребрышки, подчеревину и колбасу нарежьте крупными кусками.
На хорошо разогретой сковороде растопите сало.
Сначала обжарьте подчеревину и ребрышки, чтобы они отдали свой аромат, после этого добавьте колбасу и свинину.
Готовьте до появления румяной корочки.
Отдельно смешайте томатную пасту, томатный соус, воду и тимьян — именно эта заливка сделает блюдо сочным и насыщенным.
К обжаренному мясу добавьте соль, перец, сладкую паприку, нарезанные лук и морковь.
Обжаривайте, пока лук не станет мягким.
После этого влейте томатную смесь, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.
Далее добавьте копчёные сушеные грибы и оставьте блюдо тушиться ещё на 10 мин.
Следующий шаг — перловая крупа. Добавьте её к мясу, при необходимости долейте немного воды, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 40 минут, пока перловка не станет мягкой.
В конце останется только добавить готовую белую фасоль, аккуратно перемешать — и човлент готов к подаче.
Закарпатский човлент — это больше, чем просто сытное блюдо, это рецепт с семейной историей, в котором сочетаются аромат копченостей, нежность мяса, насыщенный вкус грибов, перловой крупы и фасоли. Именно такие блюда напоминают, что настоящая домашняя кухня не гонится за трендами, она создает воспоминания, собирает близких за одним столом и каждый раз дарит ощущение уюта.