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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Закарпатский човлент: рецепт сытного блюда

Есть рецепты, которые передаются не из кулинарных книг, а из поколения в поколение. Човлент — один из таких рецептов. Он не претендует на легкость или диетичность, зато дарит тот самый глубокий вкус, за который мы так любим традиционную украинскую кухню.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Комментарии
Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Човлент — это насыщенный вкус, а не легкость. Здесь есть всё, что мы любим: копчёности, мясо, фасоль, грибы и перловка. Блюдо сытное, ароматное и довольно калорийное, об этом на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк.

Ингредиенты

перловая крупа
350 г
копченые ребрышки
150 г
копченая подчеревина
150 г
копченая колбаса
150 г
свинина
500 г
готовая белая фасоль
500 г
лук
2 шт.
морковь
2 шт.
томатная паста
100 г
томатный соус
100 г
копченые сушеные грибы
50 г
сало
1 ст. л.
соль
черный перец
сладкая паприка
тимьян
Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Закарпатский «Човлент» tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Перловую крупу нужно залить холодной водой на ночь, а перед самым приготовлением ещё на час залить кипятком.

  2. Свинину, копченые ребрышки, подчеревину и колбасу нарежьте крупными кусками.

  3. На хорошо разогретой сковороде растопите сало.

  4. Сначала обжарьте подчеревину и ребрышки, чтобы они отдали свой аромат, после этого добавьте колбасу и свинину.

  5. Готовьте до появления румяной корочки.

  6. Отдельно смешайте томатную пасту, томатный соус, воду и тимьян — именно эта заливка сделает блюдо сочным и насыщенным.

  7. К обжаренному мясу добавьте соль, перец, сладкую паприку, нарезанные лук и морковь.

  8. Обжаривайте, пока лук не станет мягким.

  9. После этого влейте томатную смесь, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.

  10. Далее добавьте копчёные сушеные грибы и оставьте блюдо тушиться ещё на 10 мин.

  11. Следующий шаг — перловая крупа. Добавьте её к мясу, при необходимости долейте немного воды, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 40 минут, пока перловка не станет мягкой.

  12. В конце останется только добавить готовую белую фасоль, аккуратно перемешать — и човлент готов к подаче.

Закарпатский човлент — это больше, чем просто сытное блюдо, это рецепт с семейной историей, в котором сочетаются аромат копченостей, нежность мяса, насыщенный вкус грибов, перловой крупы и фасоли. Именно такие блюда напоминают, что настоящая домашняя кухня не гонится за трендами, она создает воспоминания, собирает близких за одним столом и каждый раз дарит ощущение уюта.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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