Реклама

Шойт — это классический закарпатский рулет с многослойной начинкой и насыщенным бульоном. Секрет его вкуса в сочетании различных частей свиньи и куриных сердечек, которые дарят нежность и текстуру. В версии рецепта от фудблогера myroslava_pekariuk блюдо получает современный акцент благодаря правильному балансу специй и сочности мяса.

Ингредиенты свиная голова ½ шт. копыта 2 шт. куриные сердечки 0,5 кг свиные языки 3 шт. свиной мякиш 300 г свиной желудок 1 шт. соль чёрный перец сладкая паприка сухой чеснок свежий чеснок 6 зубчиков

Приготовление

Перед варкой голову, копыта и языки обжигают и промывают. Языки замачивают на несколько часов в холодной воде. Свиной желудок тщательно промывают, снимают серозную оболочку и посыпают кукурузной крупой. Ингредиенты кладут в большую кастрюлю, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 2-3 часа до готовности мяса. За 25-30 мин до конца добавляют куриные сердечки, чтобы они остались нежными. Вынутое из бульона мясо охлаждают. С головы и копыт снимают кожу, языки очищают, мясо нарезают кубиком или полосками. Сердечки добавляют в готовую смесь для текстуры. К мясу добавляют соль, черный перец, свежий и сухой чеснок, а также полкружки горячего бульона для сочности. Месите все руками до однородности. Свиной желудок промывают, наполняют мясной массой и оставляют немного места до края. Зашивают отверстие и делают проколы иглой для выхода пара. Шойт погружают на 10 мин в горячую воду, после чего оставляют под прессом на ночь. По желанию, можно добавить копченый аромат.

Советы

Шойт ценится за разнообразие мяса и сердец.

Добавление бульона делает рулет нежным и не сухим.

Закарпатский шойт с куриными сердечками — это не просто рулет, а гастрономическое путешествие в глубины Карпат, где традиции встречаются с современным подходом к вкусу и текстуре.