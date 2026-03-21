Закарпатский шойт с куриными сердечками — традиционный украинский мясной рулет

Это блюдо сочетает сочность, аромат и текстурность мясных продуктов, которые просто невозможно забыть. Идеально для семейного и праздничного застолья.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 часов
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Закарпатский шойт с куриными сердечками / © Instagram

Шойт — это классический закарпатский рулет с многослойной начинкой и насыщенным бульоном. Секрет его вкуса в сочетании различных частей свиньи и куриных сердечек, которые дарят нежность и текстуру. В версии рецепта от фудблогера myroslava_pekariuk блюдо получает современный акцент благодаря правильному балансу специй и сочности мяса.

Ингредиенты

свиная голова
½ шт.
копыта
2 шт.
куриные сердечки
0,5 кг
свиные языки
3 шт.
свиной мякиш
300 г
свиной желудок
1 шт.
соль
чёрный перец
сладкая паприка
сухой чеснок
свежий чеснок
6 зубчиков

Приготовление

  1. Перед варкой голову, копыта и языки обжигают и промывают.

  2. Языки замачивают на несколько часов в холодной воде.

  3. Свиной желудок тщательно промывают, снимают серозную оболочку и посыпают кукурузной крупой.

  4. Ингредиенты кладут в большую кастрюлю, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 2-3 часа до готовности мяса.

  5. За 25-30 мин до конца добавляют куриные сердечки, чтобы они остались нежными.

  6. Вынутое из бульона мясо охлаждают.

  7. С головы и копыт снимают кожу, языки очищают, мясо нарезают кубиком или полосками.

  8. Сердечки добавляют в готовую смесь для текстуры.

  9. К мясу добавляют соль, черный перец, свежий и сухой чеснок, а также полкружки горячего бульона для сочности.

  10. Месите все руками до однородности.

  11. Свиной желудок промывают, наполняют мясной массой и оставляют немного места до края.

  12. Зашивают отверстие и делают проколы иглой для выхода пара.

  13. Шойт погружают на 10 мин в горячую воду, после чего оставляют под прессом на ночь.

  14. По желанию, можно добавить копченый аромат.

Советы

  • Шойт ценится за разнообразие мяса и сердец.

  • Добавление бульона делает рулет нежным и не сухим.

Закарпатский шойт с куриными сердечками — это не просто рулет, а гастрономическое путешествие в глубины Карпат, где традиции встречаются с современным подходом к вкусу и текстуре.

Следующая публикация

