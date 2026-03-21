Закарпатский шойт с куриными сердечками — традиционный украинский мясной рулет
Это блюдо сочетает сочность, аромат и текстурность мясных продуктов, которые просто невозможно забыть. Идеально для семейного и праздничного застолья.
Шойт — это классический закарпатский рулет с многослойной начинкой и насыщенным бульоном. Секрет его вкуса в сочетании различных частей свиньи и куриных сердечек, которые дарят нежность и текстуру. В версии рецепта от фудблогера myroslava_pekariuk блюдо получает современный акцент благодаря правильному балансу специй и сочности мяса.
Ингредиенты
- свиная голова
- ½ шт.
- копыта
- 2 шт.
- куриные сердечки
- 0,5 кг
- свиные языки
- 3 шт.
- свиной мякиш
- 300 г
- свиной желудок
- 1 шт.
- соль
-
- чёрный перец
-
- сладкая паприка
-
- сухой чеснок
-
- свежий чеснок
- 6 зубчиков
Приготовление
Перед варкой голову, копыта и языки обжигают и промывают.
Языки замачивают на несколько часов в холодной воде.
Свиной желудок тщательно промывают, снимают серозную оболочку и посыпают кукурузной крупой.
Ингредиенты кладут в большую кастрюлю, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 2-3 часа до готовности мяса.
За 25-30 мин до конца добавляют куриные сердечки, чтобы они остались нежными.
Вынутое из бульона мясо охлаждают.
С головы и копыт снимают кожу, языки очищают, мясо нарезают кубиком или полосками.
Сердечки добавляют в готовую смесь для текстуры.
К мясу добавляют соль, черный перец, свежий и сухой чеснок, а также полкружки горячего бульона для сочности.
Месите все руками до однородности.
Свиной желудок промывают, наполняют мясной массой и оставляют немного места до края.
Зашивают отверстие и делают проколы иглой для выхода пара.
Шойт погружают на 10 мин в горячую воду, после чего оставляют под прессом на ночь.
По желанию, можно добавить копченый аромат.
Советы
Шойт ценится за разнообразие мяса и сердец.
Добавление бульона делает рулет нежным и не сухим.
Закарпатский шойт с куриными сердечками — это не просто рулет, а гастрономическое путешествие в глубины Карпат, где традиции встречаются с современным подходом к вкусу и текстуре.