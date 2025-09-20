ТСН в социальных сетях

29
1 мин

Закрутите и встряхните: рецепт салата из авокадо и огурца в банке

Один из трендов современной кулинарии — салаты в банке. Это не только красиво и удобно, но и практично, такой салат можно взять с собой на работу, пикник или даже в путешествие.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
10 минут
95 ккал
Салат из огурца и авокадо instagram.com_samura_cooking

Салат из огурца и авокадо instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Автор кулинарной страницы samura_cooking предложил оригинальный рецепт — салат из авокадо и огурца с орехами и цитрусовой заправкой, который готовится буквально за 10 минут.

Ингредиенты

Свежий огурец
4-5 шт.
Спелый авокадо
1 шт.
Красный лук
1 шт.
Свежая кинза или петрушка
1 большой пучок
Поджаренные фисташки
2 ст. л.
Цедра и сок лайма
1 шт.
Оливковое масло
1 ст. л
Соль

Приготовление

  1. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками.

  2. Добавьте к ним кубики авокадо, лук и свежую зелень.

  3. Всыпьте фисташки.

  4. Приправьте лаймовым соком и цедрой, полейте оливковым маслом и слегка подсолите.

  5. Переложите все ингредиенты в банку, плотно закройте крышкой и хорошо встряхните.

  6. Откройте и ваш салат готов к подаче.

Советы

  • Салат лучше всего есть сразу, чтобы авокадо не потемнел.

  • Если планируете взять его с собой, добавьте авокадо и заправку непосредственно перед подачей.

  • Для разнообразия можно заменить фисташки на грецкие орехи или миндаль.

Это легкий, но питательный вариант перекуса или даже обеда в рабочий день.

29
