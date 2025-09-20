Закрутите и встряхните: рецепт салата из авокадо и огурца в банке

Салат из огурца и авокадо instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Реклама

Автор кулинарной страницы samura_cooking предложил оригинальный рецепт — салат из авокадо и огурца с орехами и цитрусовой заправкой, который готовится буквально за 10 минут.

Ингредиенты Свежий огурец 4-5 шт. Спелый авокадо 1 шт. Красный лук 1 шт. Свежая кинза или петрушка 1 большой пучок Поджаренные фисташки 2 ст. л. Цедра и сок лайма 1 шт. Оливковое масло 1 ст. л Соль

Приготовление

Нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Добавьте к ним кубики авокадо, лук и свежую зелень. Всыпьте фисташки. Приправьте лаймовым соком и цедрой, полейте оливковым маслом и слегка подсолите. Переложите все ингредиенты в банку, плотно закройте крышкой и хорошо встряхните. Откройте и ваш салат готов к подаче.

Советы

Салат лучше всего есть сразу, чтобы авокадо не потемнел.

Если планируете взять его с собой, добавьте авокадо и заправку непосредственно перед подачей.

Для разнообразия можно заменить фисташки на грецкие орехи или миндаль.

Это легкий, но питательный вариант перекуса или даже обеда в рабочий день.