- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Закрутите и встряхните: рецепт салата из авокадо и огурца в банке
Один из трендов современной кулинарии — салаты в банке. Это не только красиво и удобно, но и практично, такой салат можно взять с собой на работу, пикник или даже в путешествие.
Автор кулинарной страницы samura_cooking предложил оригинальный рецепт — салат из авокадо и огурца с орехами и цитрусовой заправкой, который готовится буквально за 10 минут.
Ингредиенты
- Свежий огурец
- 4-5 шт.
- Спелый авокадо
- 1 шт.
- Красный лук
- 1 шт.
- Свежая кинза или петрушка
- 1 большой пучок
- Поджаренные фисташки
- 2 ст. л.
- Цедра и сок лайма
- 1 шт.
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Соль
Приготовление
Нарежьте огурцы тонкими ломтиками.
Добавьте к ним кубики авокадо, лук и свежую зелень.
Всыпьте фисташки.
Приправьте лаймовым соком и цедрой, полейте оливковым маслом и слегка подсолите.
Переложите все ингредиенты в банку, плотно закройте крышкой и хорошо встряхните.
Откройте и ваш салат готов к подаче.
Советы
Салат лучше всего есть сразу, чтобы авокадо не потемнел.
Если планируете взять его с собой, добавьте авокадо и заправку непосредственно перед подачей.
Для разнообразия можно заменить фисташки на грецкие орехи или миндаль.
Это легкий, но питательный вариант перекуса или даже обеда в рабочий день.