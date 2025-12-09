Закрытый жульен в беконе: рецепт идеального блюда к праздничному ужину

Закрытый жульен в беконе tiktok.com_@anastasiiacooking

Одно из них — закрытый жульен в беконе, блюдо, которое выглядит так, будто его только что подали во французском бистро, но готовится оно быстро и без стресса.

Автор рецепта, кулинарный блогер Anastasiia Cooking, превращает классический жульен в маленькие индивидуальные «пакеты» с растопленным сыром, сочным мясом и пряными грибами, завернутые в румяный бекон. Это то блюдо, которое одинаково уместно выглядит и на праздничном вечере с семьей, и на рождественском столе с друзьями.

Ингредиенты Бекон 250 г Грибы 300 г Лук 1 шт. Куриное филе 250 г Тертая моцарелла 150 г Соль Перец Майонез 1 ст. л

Приготовление

Поджариваем грибы. Начните с того, что измельчите луковицу и нарежьте грибы. Обжаривайте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до полного испарения влаги. Именно здесь формируется тот самый жульенный аромат, который напоминает об уютных ужинах. Посолите и поперчите. Подготовьте курицу. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, так она быстрее пропечется и останется сочной. Добавьте соль, перец и ложку майонеза для нежности и легкого кремового вкуса. Перемешайте. Формируем «чашечки» из бекона. Возьмите широкие бокалы или небольшие салатники. Выстелите их тонкими полосками бекона внахлест, он должен закрывать стенки и образовывать своего рода «корзину». Начинка. Вкладывайте слоями грибы, тертую моцареллу и куриное филе. Хорошо утрамбуйте и заверните края бекона и закройте полностью начинку. Переложите «жульены» на противень с пергаментом. Рядом можете положить нарезанный картофель. Запекайте при 180°C 35-40 мин. За 10 мин до готовности включите конвекцию, так бекон станет хрустящим, а аромат ярче.

Подача

Картофель запеченный на том же противне — классика, но так же хорошо подойдет:

зимние салаты с гранатом или цитрусами,

пюре из сельдерея,

травяные булочки или гренки.

Закрытый жульен — блюдо насыщенное, поэтому к нему подходят легкие гарниры с хрустящими текстурами.

Закрытый жульен в беконе — это тот редкий случай, когда домашняя еда выглядит ресторанно, но остается очень «семейной». Это идеальная формула для зимних праздников, когда хочется тепла, ароматов и гастрономических открытий.