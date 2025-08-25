- Дата публикации
Категория
Рецепты
Закуска из баклажанов и перцев: простой рецепт
В сезон этих овощей приготовьте пикантную, ароматную закуску, которая никого не оставит равнодушным. Перцы обязательно используйте крепкие и мясистые.
Готовится блюдо очень быстро, обжарьте баклажаны, перец и заправьте ароматной заправкой. Эта закуска может храниться в холодильнике до 10 дней.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт;
перец болгарский — 2 шт;
Для заправки:
соевый соус — 2 ст л
мед — 0,5 ч л
яблочный уксус — 2 ст л;
чеснок — 3 зубчика;
перец черный молотый;
масло оливковое — 2 ст л;
масло растительное — 2 ст л;
соль;
зелень (петрушка, кинза).
Приготовление:
Баклажаны помойте, нарежьте брусочками, посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
У перцев удалите сердцевину с семенами и нарежьте на толстые полоски.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
На сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте и перец до мягкости.
Для заправки соедините соевый соус, оливковое масло, яблочный уксус, мед, чеснок, перец черный молотый, соль по вкусу и зелень, перемешайте и влейте его в овощи, еще раз аккуратно перемешайте и отправьте в холодильник минимум на два часа.
Советы:
Закуску желательно оставить в холодильнике на ночь.
Зелень используйте по своему вкусу.