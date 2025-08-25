ТСН в социальных сетях

Рецепты
178
1 мин

Закуска из баклажанов и перцев: простой рецепт

В сезон этих овощей приготовьте пикантную, ароматную закуску, которая никого не оставит равнодушным. Перцы обязательно используйте крепкие и мясистые.

Закуска из баклажанов и перцев

Закуска из баклажанов и перцев / © Credits

Готовится блюдо очень быстро, обжарьте баклажаны, перец и заправьте ароматной заправкой. Эта закуска может храниться в холодильнике до 10 дней.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт;

  • перец болгарский — 2 шт;

Для заправки:

  • соевый соус — 2 ст л

  • мед — 0,5 ч л

  • яблочный уксус — 2 ст л;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • масло оливковое — 2 ст л;

  • масло растительное — 2 ст л;

  • соль;

  • зелень (петрушка, кинза).

Приготовление:

  1. Баклажаны помойте, нарежьте брусочками, посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. У перцев удалите сердцевину с семенами и нарежьте на толстые полоски.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  5. На сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте и перец до мягкости.

  6. Для заправки соедините соевый соус, оливковое масло, яблочный уксус, мед, чеснок, перец черный молотый, соль по вкусу и зелень, перемешайте и влейте его в овощи, еще раз аккуратно перемешайте и отправьте в холодильник минимум на два часа.

Советы:

  • Закуску желательно оставить в холодильнике на ночь.

  • Зелень используйте по своему вкусу.

