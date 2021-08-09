Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Закуска из баклажанов "Пикантная"

Закуска из баклажанов "Пикантная"

Credits

Баклажаны завоевывают все большую популярность на наших кухнях. Не зря ведь их любовно именуют "синенькие".

Чтобы блюда из баклажан получались вкусными и полезными, надо правильно выбирать плоды. Покупая баклажаны, выбирайте молодые экземпляры. Они обычно гладкие, упругие, блестящие, без коричневых пятен. Плодоножка должна быть свежей и зеленой. Если хвостик коричневый и засохший, значит, баклажан давно снят с куста и перезрел. Не покупайте крупные баклажаны. Большой размер плодов свидетельствует о том, что их выращивали с применением нитратов.

Когда-то баклажаны вымачивали или выдерживали в соли для удаления горечи. Однако сейчас выведено много новых сортов, которые не горчат. Главное, выбирать молодые и свежие плоды.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 3 помидора
  • 1 стручок болгарского перца
  • 0,5 стручка острого перца
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 зубка чеснока
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Баклажаны вымыть, удалить хвостики и, не очищая, нарезать кружочками толщиной до 1 см. Подготовленные баклажаны пересыпать солью, выдержать около 1 часа, после чего обжарить на растительном масле с обеих сторон до образования румянца.

Вымытые помидоры подобно баклажанам нарезать кружочками.

Очищенный от семян болгарский перец, зеленый лук, острый перец и чеснок провернуть через мясорубку или пюрировать блендером, влить 3 столовые ложки растительного масла, добавить лимонный сок, соевый соус и мед, поперчить, при необходимости посолить и тщательно растереть.

Подготовленные баклажаны и помидоры уложить слоями в стеклянный контейнер, поливая каждый соусом из перца, зеленого лука и чеснока, и дать настояться не менее получаса.

Для подачи баклажаны с помидорами красиво выложить на блюдо и полить пикантным соусом.

На заметку

Помидоры подбирайте крупные, мясистые, спелые, но плотные.

Чтобы соуса было достаточно, выбирайте толстостенный болгарский перец.

Овощи и зелень для соуса можно не пюрировать, а очень мелко нарезать.

При желании сделать соус еще ароматнее и пикантнее, добавьте в него любимую зелень, специи и приправы. Хорошо подойдут базилик, орегано, кинза, тимьян, паприка.

Читайте також: Заготовки на зиму: аджика "Кавказька"

Следующая публикация