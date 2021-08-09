Закуска из баклажанов "Пикантная"

Баклажаны завоевывают все большую популярность на наших кухнях. Не зря ведь их любовно именуют "синенькие".

Чтобы блюда из баклажан получались вкусными и полезными, надо правильно выбирать плоды. Покупая баклажаны, выбирайте молодые экземпляры. Они обычно гладкие, упругие, блестящие, без коричневых пятен. Плодоножка должна быть свежей и зеленой. Если хвостик коричневый и засохший, значит, баклажан давно снят с куста и перезрел. Не покупайте крупные баклажаны. Большой размер плодов свидетельствует о том, что их выращивали с применением нитратов.

Когда-то баклажаны вымачивали или выдерживали в соли для удаления горечи. Однако сейчас выведено много новых сортов, которые не горчат. Главное, выбирать молодые и свежие плоды.

Ингредиенты:

2 баклажана

3 помидора

1 стручок болгарского перца

0,5 стручка острого перца

1 пучок зеленого лука

2 зубка чеснока

1 столовая ложка соевого соуса

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка лимонного сока

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Баклажаны вымыть, удалить хвостики и, не очищая, нарезать кружочками толщиной до 1 см. Подготовленные баклажаны пересыпать солью, выдержать около 1 часа, после чего обжарить на растительном масле с обеих сторон до образования румянца.

Вымытые помидоры подобно баклажанам нарезать кружочками.

Очищенный от семян болгарский перец, зеленый лук, острый перец и чеснок провернуть через мясорубку или пюрировать блендером, влить 3 столовые ложки растительного масла, добавить лимонный сок, соевый соус и мед, поперчить, при необходимости посолить и тщательно растереть.

Подготовленные баклажаны и помидоры уложить слоями в стеклянный контейнер, поливая каждый соусом из перца, зеленого лука и чеснока, и дать настояться не менее получаса.

Для подачи баклажаны с помидорами красиво выложить на блюдо и полить пикантным соусом.

На заметку

Помидоры подбирайте крупные, мясистые, спелые, но плотные.

Чтобы соуса было достаточно, выбирайте толстостенный болгарский перец.

Овощи и зелень для соуса можно не пюрировать, а очень мелко нарезать.

При желании сделать соус еще ароматнее и пикантнее, добавьте в него любимую зелень, специи и приправы. Хорошо подойдут базилик, орегано, кинза, тимьян, паприка.

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