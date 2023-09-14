Закуска из баклажанов: рецепт овощного блюда со вкусом грибов

Закуска из баклажанов по вкусу напоминает маринованные грибы.
Необходимо отварить баклажаны и замариновать в маринаде. В итоге получим аппетитное и пикантное блюдо.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг;
- вода – 1,5 литра;
- перец горький свежий – 1 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- уксус 9% - 100 мл;
- масло растительное – 100 мл;
- сахар – 1 ст л;
- соль – 2 ст л;
- лавровый лист – 2 шт;
- укроп – пучок.
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте кубиками. Укроп мелко измельчите. Нарежьте мелко перец горький, а чеснок пропустите через пресс.
- Приготовьте маринад: добавьте в воду сахар, соль, лавровый лист, уксус. Закипятите. В кипящую смесь выложите баклажаны и варите 6 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь всей жидкости.
- Остывшие баклажаны соедините с чесноком, растительным маслом, горьким перцем и укропом. Перемешайте. Поставьте в холодильник на 12 часов для маринования.
Советы:
Баклажаны можно оставить мариноваться на сутки.
Баклажаны можно нарезать тонкими кружками или любым другим образом.
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