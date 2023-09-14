Закуска из баклажанов: рецепт овощного блюда со вкусом грибов

Закуска из баклажанов по вкусу напоминает маринованные грибы.

Необходимо отварить баклажаны и замариновать в маринаде. В итоге получим аппетитное и пикантное блюдо.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг;

вода – 1,5 литра;

перец горький свежий – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

уксус 9% - 100 мл;

масло растительное – 100 мл;

сахар – 1 ст л;

соль – 2 ст л;

лавровый лист – 2 шт;

укроп – пучок.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кубиками. Укроп мелко измельчите. Нарежьте мелко перец горький, а чеснок пропустите через пресс.

Приготовьте маринад: добавьте в воду сахар, соль, лавровый лист, уксус. Закипятите. В кипящую смесь выложите баклажаны и варите 6 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь всей жидкости.

Остывшие баклажаны соедините с чесноком, растительным маслом, горьким перцем и укропом. Перемешайте. Поставьте в холодильник на 12 часов для маринования.

Советы:

Баклажаны можно оставить мариноваться на сутки.

Баклажаны можно нарезать тонкими кружками или любым другим образом.

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