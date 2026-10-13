ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе: простой рецепт

Простая, пикантная закуска на все случаи жизни.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
116 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе

Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо, к мясу, курице или просто на ломтике подсушенного багета или ржаного хлеба.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
2-3 зубчика
перец чили
0,5 шт.
перец черный молотый
сахар
1 ч. л.
соль
зелень (базилик, петрушка или кинза)
растительное масло

  1. Баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 сантиметра.

  2. Выложите в миску, посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  4. Перец чили мелко нарежьте.

  5. Помидоры нарежьте на ломтики.

  6. Зелень измельчите.

  7. Помидоры и острый перец пробейте в блендере до однородной массы, вылейте в сотейник, доведите до кипения, проварите 10-15 минут, добавьте соль, сахар, чеснок, перец черный молотый и варите массу еще 5 минут.

  8. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.

  9. Выложите баклажаны в емкость, поливая каждый слой, горячим, томатно-чесночным соусом и посыпая зеленью. Остудите и отправьте в холодильник на 30 минут настояться.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie