Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе: простой рецепт

Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо, к мясу, курице или просто на ломтике подсушенного багета или ржаного хлеба.

Баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 сантиметра.

Выложите в миску, посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

Перец чили мелко нарежьте.

Помидоры нарежьте на ломтики.

Зелень измельчите.

Помидоры и острый перец пробейте в блендере до однородной массы, вылейте в сотейник, доведите до кипения, проварите 10-15 минут, добавьте соль, сахар, чеснок, перец черный молотый и варите массу еще 5 минут.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.