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Закуска из баклажанов в томатно-чесночном соусе: простой рецепт
Простая, пикантная закуска на все случаи жизни.
Подайте как самостоятельное блюдо, к мясу, курице или просто на ломтике подсушенного багета или ржаного хлеба.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- перец чили
- 0,5 шт.
- перец черный молотый
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- сахар
- 1 ч. л.
- соль
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- зелень (базилик, петрушка или кинза)
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- растительное масло
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Баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 сантиметра.
Выложите в миску, посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Перец чили мелко нарежьте.
Помидоры нарежьте на ломтики.
Зелень измельчите.
Помидоры и острый перец пробейте в блендере до однородной массы, вылейте в сотейник, доведите до кипения, проварите 10-15 минут, добавьте соль, сахар, чеснок, перец черный молотый и варите массу еще 5 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите баклажаны в емкость, поливая каждый слой, горячим, томатно-чесночным соусом и посыпая зеленью. Остудите и отправьте в холодильник на 30 минут настояться.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.