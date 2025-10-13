- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Закуска из перцев и феты: идеальный рецепт эффектного блюда
Запеченный перец с соусом из чеснока, горчицы, петрушки, оливкового масла с сыром фета — это легкая и вкусная холодная закуска.
Отлично подойдет к мясным блюдам, с хрустящим багетом или чиабаттой. На праздничном столе такие перцы смотрятся очень эффектно.
Ингредиенты
- перец сладкий красный
- 4 шт.
- сыр Фета
- 150 г
- чеснок
- 2 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- горчица зернистая
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- петрушка
-
Перец помойте, обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, до черных подпалин 15-20 минут. Выложите в миску и накройте пищевой пленкой до остывания, затем снимите шкурку, удалите плодоножку, семена и нарежьте полосками.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Петрушку промойте и измельчите.
Сыр фета разломайте на кусочки.
Для соуса соедините чеснок, соевый соус, горчицу, оливковое масло, петрушку, перемешайте. Добавьте запеченный перец, еще раз перемешайте и посыпьте сыром Фета.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.