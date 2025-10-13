Закуска из перцев и феты: идеальный рецепт эффектного блюда

Закуска из перцев и феты / © Credits

Отлично подойдет к мясным блюдам, с хрустящим багетом или чиабаттой. На праздничном столе такие перцы смотрятся очень эффектно.

Ингредиенты перец сладкий красный 4 шт. сыр Фета 150 г чеснок 2 зубчика соевый соус 2 ст. л. горчица зернистая 1 ч. л. оливковое масло 2 ст. л. петрушка

Перец помойте, обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, до черных подпалин 15-20 минут. Выложите в миску и накройте пищевой пленкой до остывания, затем снимите шкурку, удалите плодоножку, семена и нарежьте полосками.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Петрушку промойте и измельчите.

Сыр фета разломайте на кусочки.

Для соуса соедините чеснок, соевый соус, горчицу, оливковое масло, петрушку, перемешайте. Добавьте запеченный перец, еще раз перемешайте и посыпьте сыром Фета.

Советы: