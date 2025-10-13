ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Закуска из перцев и феты: идеальный рецепт эффектного блюда

Запеченный перец с соусом из чеснока, горчицы, петрушки, оливкового масла с сыром фета — это легкая и вкусная холодная закуска.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
81 ккал
Закуска из перцев и феты

Закуска из перцев и феты / © Credits

Отлично подойдет к мясным блюдам, с хрустящим багетом или чиабаттой. На праздничном столе такие перцы смотрятся очень эффектно.

Ингредиенты

перец сладкий красный
4 шт.
сыр Фета
150 г
чеснок
2 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
горчица зернистая
1 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
петрушка

Перец помойте, обсушите бумажным полотенцем и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, до черных подпалин 15-20 минут. Выложите в миску и накройте пищевой пленкой до остывания, затем снимите шкурку, удалите плодоножку, семена и нарежьте полосками.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Петрушку промойте и измельчите.

Сыр фета разломайте на кусочки.

Для соуса соедините чеснок, соевый соус, горчицу, оливковое масло, петрушку, перемешайте. Добавьте запеченный перец, еще раз перемешайте и посыпьте сыром Фета.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie