Закуска из помидоров "Ароматная"

Сезон помидоров достаточно длинный, поэтому есть время, чтобы опробовать новые рецепты.

Если вы уже приготовили малосольные помидоры, советуем на этом не останавливаться и сделать закуску из помидоров в ароматной овощной заливке. Готовится она достаточно легко и быстро. Главное, выдержать положенное время и дождаться, пока помидоры промаринуются.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

4 стручка болгарского перца

1 морковь

1 стручок перца чили

2 головки чеснока

1 пучок зелени

100 г растительного масла

100 г яблочного уксуса

100 г сахара

2 столовые ложки соли

Приготовление

Помидоры вымыть, обсушить и разрезать пополам. Очищенный от семян болгарский перец, морковь, перец чили и чеснок провернуть через мясорубку или перебить в измельчителе. Зелень мелко изрубить.

Растительное масло соединить с уксусом, добавить сахар и соль и хорошо вымешать.

Помидоры уложить слоями в плотно закрывающийся стеклянный контейнер или банки, прослаивая каждый соусом из перца и пересыпая зеленью, и полить заливкой.

Подготовленную тару укупорить, поместить в холодильник и выдержать 12-16 часов.

На заметку

Помидоры используйте спелые, но плотные, средней величины и правильной формы.

Чтобы закуска получилась яркой, подбирайте болгарский перец оранжевого или желтого цвета.

Для достаточного количества соуса используйте толстостенный болгарский перец.

Зелень подбирайте по вкусу. Уместны будут укроп, петрушка, кинза, сельдерей, базилик.

Если заливки окажется мало, добавьте к ней немного охлажденной кипяченой воды.

Остроту блюда регулируйте количеством чеснока и перца чили.

Читайте также: Закуска из баклажанов "Пикантная"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку